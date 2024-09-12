Обязанности:
- Проведение ручного тестирования (функциональное, usability, GUI, тестирование на совместимость, регрессионное)
- Написание баг-репортов
- Разработка чек-листов, тест-кейсов
- Настройка стендов для тестирования (DevOps)
Требования:
- Написание чек-листов, тест-кейсов, анализ технической документации
- Знание Клиент-серверной архитектуры, HTTPS
- Тестирование API, форматы json, xml.
- Практические навыки работы с инструментами: DevTools, JMeter Postman
- Работа с ОС Linux
- Опыт работы с базами данных (PostgreSQL)
Будет плюсом:
- Опыт работы с Git
- Написание автотестов
- Знание Python
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Гибридный график работы (посещение офиса 1 раз в неделю и по необходимости);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития