Обязанности:

  • Проведение ручного тестирования (функциональное, usability, GUI, тестирование на совместимость, регрессионное)
  • Написание баг-репортов
  • Разработка чек-листов, тест-кейсов
  • Настройка стендов для тестирования (DevOps)

Требования:

  • Написание чек-листов, тест-кейсов, анализ технической документации
  • Знание Клиент-серверной архитектуры, HTTPS
  • Тестирование API, форматы json, xml.
  • Практические навыки работы с инструментами: DevTools, JMeter Postman
  • Работа с ОС Linux
  • Опыт работы с базами данных (PostgreSQL)


Будет плюсом:

  • Опыт работы с Git
  • Написание автотестов
  • Знание Python

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Гибридный график работы (посещение офиса 1 раз в неделю и по необходимости);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития
Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет
Фильтры
Поиск
Корзина