О компании Карьера Вакансии Инженер проектировщик (Presale)

Обязанности:

  • Проектирование НКУ (Низковольтные Комплектные Устройства);
  • Проектирование структурных схем;
  • Проектирование однолинейных схем ЭМ, ЭО, ЭС;
  • Составление спецификаций по оборудованию 0,4кВ;
  • Подготовка опросных листов по оборудованию Systeme Electric.


Требования:

  • Опыт работы в CAD (AutoCAD, NanoCAD);
  • Опыт работы в BIM (Revit, Renga, NanoSoft, AVEVA);
  • Обучаемость;
  • Профильное образование.


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 3 до 6 лет