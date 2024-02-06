Обязанности:
- Проектирование НКУ (Низковольтные Комплектные Устройства);
- Проектирование структурных схем;
- Проектирование однолинейных схем ЭМ, ЭО, ЭС;
- Составление спецификаций по оборудованию 0,4кВ;
- Подготовка опросных листов по оборудованию Systeme Electric.
Требования:
- Опыт работы в CAD (AutoCAD, NanoCAD);
- Опыт работы в BIM (Revit, Renga, NanoSoft, AVEVA);
- Обучаемость;
- Профильное образование.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.