Обязанности:
- Навыки: REST • TypeScript • React • electron • single-spa • webpack • eslint • GraphQL • HTML5 • JSON • SCSS
- Приветствуется опыт: Git(~Hub, ~Lab, ~Flic)
- Участвовать в проектировании и разработке технических решений для фронтенда, разрабатывать новые сервисы(MiFe) и поддерживать существующие;
- Участвовать в выборе технологических подходов и технических решений для реализации функционала;
- Писать качественный и тестируемый код;
- Писать автотесты для разрабатываемого ПО;
- Разрабатывать новый функционал для дальнейшего развития продукта;
- Проводить анализ трудоемкости задач в бэклоге;
- Вести сопровождение продукта по части документирования, деплоя, установки.
Требования:
- Высшее образование;
- Аналогичный опыт работы от 3 лет.
Условия:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
- График работы: 5/2 c 9-18 по Мск;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Индивидуально обсуждаем возможность удаленной работы из дома с посещением офиса при необходимости;
- Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
- Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании.