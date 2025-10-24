Обязанности:

  • Навыки: REST • TypeScript • React • electron • single-spa • webpack • eslint • GraphQL • HTML5 • JSON • SCSS
  • Приветствуется опыт: Git(~Hub, ~Lab, ~Flic)
  • Участвовать в проектировании и разработке технических решений для фронтенда, разрабатывать новые сервисы(MiFe) и поддерживать существующие;
  • Участвовать в выборе технологических подходов и технических решений для реализации функционала;
  • Писать качественный и тестируемый код;
  • Писать автотесты для разрабатываемого ПО;
  • Разрабатывать новый функционал для дальнейшего развития продукта;
  • Проводить анализ трудоемкости задач в бэклоге;
  • Вести сопровождение продукта по части документирования, деплоя, установки.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Аналогичный опыт работы от 3 лет.

Условия:

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
  • График работы: 5/2 c 9-18 по Мск;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Индивидуально обсуждаем возможность удаленной работы из дома с посещением офиса при необходимости;
  • Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
  • Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании.
Санкт-Петербург ,
От 3 до 6 лет
