Обязанности:

  • Разрабатываемый проект: SCADA. Создан на ASP.NET. Кандидату потребуется создавать и развивать Web-интерфейс. А именно: мнемосхему, дашборды, систему отчётов и т.п.

Требования:

  • Уверенное знание JavaScript (ES5+) и TypeScript.
  • Опыт коммерческой разработки с React от 3-х лет.
  • Опыт работы с инструментами тестирования: Vitest, Jest.
  • Уверенное знание HTTP / WSS протоколов, опыт работы с REST API
  • Уверенное знание современных паттернов проектирования (ООП, SOLID).
  • Опыт работы с SVG-графикой
  • Опыт работы с HTML5/CSS3. Знание препроцессоров CSS (SASS, LESS)
    • Будет преимуществом:
      Знание и опыт работы с инструментами для обеспечения качества кода, такими как ESLint, Prettier, Husky.

Условия:

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
  • График работы: 5/2 c 9-18 по Мск;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Индивидуально обсуждаем возможность удаленной работы из дома с посещением офиса при необходимости;
  • Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
  • Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании.




Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет
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