Обязанности:
- Разрабатываемый проект: SCADA. Создан на ASP.NET. Кандидату потребуется создавать и развивать Web-интерфейс. А именно: мнемосхему, дашборды, систему отчётов и т.п.
Требования:
- Уверенное знание JavaScript (ES5+) и TypeScript.
- Опыт коммерческой разработки с React от 3-х лет.
- Опыт работы с инструментами тестирования: Vitest, Jest.
- Уверенное знание HTTP / WSS протоколов, опыт работы с REST API
- Уверенное знание современных паттернов проектирования (ООП, SOLID).
- Опыт работы с SVG-графикой
- Опыт работы с HTML5/CSS3. Знание препроцессоров CSS (SASS, LESS)
- Будет преимуществом:
Знание и опыт работы с инструментами для обеспечения качества кода, такими как ESLint, Prettier, Husky.
- Будет преимуществом:
Условия:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
- График работы: 5/2 c 9-18 по Мск;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Индивидуально обсуждаем возможность удаленной работы из дома с посещением офиса при необходимости;
- Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
- Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании.