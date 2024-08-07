Обязанности

  • Оказание помощи клиентам в решении технических вопросов по телефону, чату и по электронной почте, связанных с электро-установочными изделиями и оборудованием распределения низкого напряжения
  • Работа с технической документацией (вычитка, перевод), создание и актуализация технических текстовых и видео статей для базы знаний
  • Проработка типовых проектов по электро-установочным изделиям и оборудованию распределения низкого напряжения для электриков, электро-монтажников и конечных пользователей

Требования

  • Высшее образование: электротехника и/или электроэнергетика, автоматика, телемеханика (или эквивалентное)
  • Способность к обучению, аналитическое мышление, системный подход к решению сложных вопросов
  • Готовность поглощать большие объёмы технической информации и желание делиться знаниями
  • Знание и опыт: системы электро-распределения низкого напряжения (принципы выбора оборудования, селективности, характеристики, эксплуатации и выявления неисправностей); промышленной электроники; теории электротехники
  • Знание промышленных стандартов в области использования продукта – приветствуется
  • Грамотная устная и письменная речь. Английский – достаточный для работы с технической документацией
  • Способность развивать и устанавливать взаимоотношения с клиентом

Условия

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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