Обязанности
- Оказание помощи клиентам в решении технических вопросов по телефону, чату и по электронной почте, связанных с электро-установочными изделиями и оборудованием распределения низкого напряжения
- Работа с технической документацией (вычитка, перевод), создание и актуализация технических текстовых и видео статей для базы знаний
- Проработка типовых проектов по электро-установочным изделиям и оборудованию распределения низкого напряжения для электриков, электро-монтажников и конечных пользователей
Требования
- Высшее образование: электротехника и/или электроэнергетика, автоматика, телемеханика (или эквивалентное)
- Способность к обучению, аналитическое мышление, системный подход к решению сложных вопросов
- Готовность поглощать большие объёмы технической информации и желание делиться знаниями
- Знание и опыт: системы электро-распределения низкого напряжения (принципы выбора оборудования, селективности, характеристики, эксплуатации и выявления неисправностей); промышленной электроники; теории электротехники
- Знание промышленных стандартов в области использования продукта – приветствуется
- Грамотная устная и письменная речь. Английский – достаточный для работы с технической документацией
- Способность развивать и устанавливать взаимоотношения с клиентом
Условия
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании