Обязанности
- Оказание помощи клиентам в решении технических вопросов, связанных с оборудованием распределения низкого/среднего напряжения;
- Послепродажная поддержка клиентов и партнеров «Систэм Электрик» по телефону, чату и по электронной почте;
- Подбор и замена оборудования конкурентов
Требования
- Высшее образование: электротехника и/или электроэнергетика, автоматика, телемеханика или эквивалентное;
- Способность к обучению, аналитическое мышление, системный подход к решению сложных вопросов;
- Готовность поглощать большие объёмы технической информации и желание делиться знаниями;
- Знание и опыт: системы электрораспределения низкого/среднего напряжения (принципы выбора оборудования, селективности, характеристики); промышленной электроники; теории электротехники;
- Знание промышленных стандартов в области использования продукта – желательно
- Грамотная устная и письменная речь;
- Английский – достаточный для работы с технической документацией;
- Способность развивать и устанавливать взаимоотношения с клиентом.
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией (после прохождения испытательного срока);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибридный формат работы (home office/office);
- Гибкое начало рабочего дня.