О компании Карьера Вакансии Инженер технической поддержки по оборудованию низкого и среднего напряжения

Обязанности

  • Оказание помощи клиентам в решении технических вопросов, связанных с оборудованием распределения низкого/среднего напряжения;
  • Послепродажная поддержка клиентов и партнеров «Систэм Электрик» по телефону, чату и по электронной почте;
  • Подбор и замена оборудования конкурентов


Требования

  • Высшее образование: электротехника и/или электроэнергетика, автоматика, телемеханика или эквивалентное;
  • Способность к обучению, аналитическое мышление, системный подход к решению сложных вопросов;
  • Готовность поглощать большие объёмы технической информации и желание делиться знаниями;
  • Знание и опыт: системы электрораспределения низкого/среднего напряжения (принципы выбора оборудования, селективности, характеристики); промышленной электроники; теории электротехники;
  • Знание промышленных стандартов в области использования продукта – желательно
  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Английский – достаточный для работы с технической документацией;
  • Способность развивать и устанавливать взаимоотношения с клиентом.


Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией (после прохождения испытательного срока);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибридный формат работы (home office/office);
  • Гибкое начало рабочего дня.
Москва ,
От 1 года до 3 лет