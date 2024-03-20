Обязанности:
- Технологическая поддержка производственных участков;
- Обслуживание станков и технологической оснастки (проведение ТО, срочных ремонтов);
- Технологическая проработка конструкторской документации;
- Согласование аналогов, добавление соответствующих связей в базы данных;
- Аналитика существующих элементов справочника и перечня аналогов;
- Участие в разработке документов и инструкций, регламентирующих работу по управлению нормативно-справочной информацией;
- Проектирование технологической оснастки, изготовление, заказ у поставщиков;
- Сопровождение производства, решение возникающих вопросов, взаимодействие с подразделениями;
- Расчет норм труда;
- Написание маршрутных карт, технологических инструкций.
Требования:
- Высшее или среднее профессиональное образование (инженерное, техническое);
- Опыт работы технологом или инженером-конструктором на производстве;
- Знания в области управления мастер-данными, понимание основных принципов организации и методов формирования базы данных, ведения нормативно-справочной информации;
- Желательны навыки работы в 1С УПП;
- Ответственность, способность к быстрому поиску и обработке информации, умение работать с большим объемом данных.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Официальная фиксированная оплата труда, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития