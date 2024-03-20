О компании Карьера Вакансии Инженер-технолог

Обязанности:

  • Технологическая поддержка производственных участков;
  • Обслуживание станков и технологической оснастки (проведение ТО, срочных ремонтов);
  • Технологическая проработка конструкторской документации;
  • Согласование аналогов, добавление соответствующих связей в базы данных;
  • Аналитика существующих элементов справочника и перечня аналогов;
  • Участие в разработке документов и инструкций, регламентирующих работу по управлению нормативно-справочной информацией;
  • Проектирование технологической оснастки, изготовление, заказ у поставщиков;
  • Сопровождение производства, решение возникающих вопросов, взаимодействие с подразделениями;
  • Расчет норм труда;
  • Написание маршрутных карт, технологических инструкций.

Требования:

  • Высшее или среднее профессиональное образование (инженерное, техническое);
  • Опыт работы технологом или инженером-конструктором на производстве;
  • Знания в области управления мастер-данными, понимание основных принципов организации и методов формирования базы данных, ведения нормативно-справочной информации;
  • Желательны навыки работы в 1С УПП;
  • Ответственность, способность к быстрому поиску и обработке информации, умение работать с большим объемом данных.

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Официальная фиксированная оплата труда, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития

 

Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет