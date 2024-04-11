О компании Карьера Вакансии Инженер - технолог

Обязанности

  • Разработка и внедрение прогрессивных технологических процессов. Разработка видов оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации
  • Установка порядка выполнения работ и пооперационного маршрута обработки деталей и сборки изделий
  • Разработка технологических нормативов, инструкций, схемы сборки, карт технического уровня и качества продукции и другую технологическую документацию
  • Разработка технических заданий на проектирование специальной оснастки, инструмента и приспособлений, предусмотренных технологией, технических заданий на производство нестандартного оборудования, средств автоматизации и механизации

Требования

  • Высшее техническое образование (Машиностроение)
  • Опыт работы инженером технологом – от 1 года. Наличие опыта в инструментальном производстве будет преимуществом.
  • Опыт разработки технической документации, эскизов, карт наладок, калек в CAD в системе Solid Works
  • Опыт разработки управляющих программ для обработки на фрезерных центрах, электроэрозионных станках и лазерном оборудовании

Условия

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)

  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы

  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)

  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельства

  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone

  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы

  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ

Козьмодемьянск ,
От 3 до 6 лет