Обязанности
- Разработка и внедрение прогрессивных технологических процессов. Разработка видов оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации
- Установка порядка выполнения работ и пооперационного маршрута обработки деталей и сборки изделий
- Разработка технологических нормативов, инструкций, схемы сборки, карт технического уровня и качества продукции и другую технологическую документацию
- Разработка технических заданий на проектирование специальной оснастки, инструмента и приспособлений, предусмотренных технологией, технических заданий на производство нестандартного оборудования, средств автоматизации и механизации
Требования
- Высшее техническое образование (Машиностроение)
- Опыт работы инженером технологом – от 1 года. Наличие опыта в инструментальном производстве будет преимуществом.
- Опыт разработки технической документации, эскизов, карт наладок, калек в CAD в системе Solid Works
- Опыт разработки управляющих программ для обработки на фрезерных центрах, электроэрозионных станках и лазерном оборудовании
Условия
Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельства
Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ