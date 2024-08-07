Обязанности
- Оказание помощи клиентам в решении технических вопросов по телефону, чату и по электронной почте, связанных с оборудованием ИТ инфраструктуры и источниками бесперебойного питания
- Работа с технической документацией (вычитка, перевод), создание и актуализация технических текстовых и видео статей для базы знаний
- Проверка и тестирование оборудования, выявление точек развития и улучшения продукции
Требования
- Высшее образование: программирование, автоматика, электротехника и/или электроэнергетика (или эквивалентное)
- Способность к обучению, аналитическое мышление, системный подход к решению сложных вопросов
- Готовность поглощать большие объёмы технической информации и желание делиться знаниями
- Знание и опыт: не менее 1 года в сфере IT, ремонт, установка/запуск ИБП
- Знание промышленных стандартов в области использования продукта – приветствуется
- Грамотная устная и письменная речь. Английский – достаточный для работы с технической документацией
- Способность развивать и устанавливать взаимоотношения с клиентом
Условия
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании