Обязанности:

  • Стимулирование продаж товаров и увеличение доли рынка за счет проведения целевых кампаний и промоакций, разработка маркетинговых механик для проведения активностей у продавцов второго эшелона
  • Разработка и развитие партнерских программ работы партнеров
  • Лидирование процесса по созданию контента для рекламных кампаний партнеров второго уровня
  • Курирование проведения промо-кампаний бренда на точках и площадках дилеров с применением подходящих механик
  • Работа с аналитическими системами, отслеживающими динамику рынка и проведение активностей через эти системы (Битрикс)
  • Расчет рекламных активностей партнеров второго эшелона и дальнейший анализ эффективности активности
  • Администрирование работы в программе по отслеживанию работы дилеров Айчек
  • Распределение выделенного бюджета для продвижения бренда на активности и отслеживание их эффективности
  • Аналитика рынка

Требования:

  • Умение работать с продвижением - опыт работы в маркетинге обязателен, профильное образование обязательно
  • Умение работать с excel
  • Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми
  • Обязательность в соблюдении достигнутых договоренностей и сроках реализации
  • Креативность
  • Восприимчивость к инновациям и гибкий подход
  • Навыки планирования и самоорганизации
  • Работа в команде
Москва ,
От 3 до 6 лет
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