Обязанности:
- Стимулирование продаж товаров и увеличение доли рынка за счет проведения целевых кампаний и промоакций, разработка маркетинговых механик для проведения активностей у продавцов второго эшелона
- Разработка и развитие партнерских программ работы партнеров
- Лидирование процесса по созданию контента для рекламных кампаний партнеров второго уровня
- Курирование проведения промо-кампаний бренда на точках и площадках дилеров с применением подходящих механик
- Работа с аналитическими системами, отслеживающими динамику рынка и проведение активностей через эти системы (Битрикс)
- Расчет рекламных активностей партнеров второго эшелона и дальнейший анализ эффективности активности
- Администрирование работы в программе по отслеживанию работы дилеров Айчек
- Распределение выделенного бюджета для продвижения бренда на активности и отслеживание их эффективности
- Аналитика рынка
Требования:
- Умение работать с продвижением - опыт работы в маркетинге обязателен, профильное образование обязательно
- Умение работать с excel
- Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми
- Обязательность в соблюдении достигнутых договоренностей и сроках реализации
- Креативность
- Восприимчивость к инновациям и гибкий подход
- Навыки планирования и самоорганизации
- Работа в команде