О компании Карьера Вакансии Ключевой пользователь ERP (1С)

Обязанности:

  • Консультирование и обучение внутренних пользователей корпоративной информационной системы 1С ERP 2.5 по направлению Продажи, Кредитный и коммерческий контроль (Взаиморасчёты с клиентами, Ценообразование, Скидки);
  • Консультирование и обучение внутренних пользователей по ЭДО и EDI;
  • Запуск и тестирование новых процессов в компании;
  • Лидирование и участие в проектах по повышению эффективность работы департамента;
  • Поддержание процедур и инструкций в актуальном состоянии;
  • Развитие внутренних компетенций направления через постоянное взаимодействие с бизнес-аналитиками из IT департамента;
  • Формирование базы знаний (wiki) для команды;
  • Формализация инициатив пользователей и клиентов по развитию информационных систем e-commerce и 1C. Передача бизнес-требований и технических заданий на бизнес-аналитиков;
  • Формирование отчетности по лидируемому направлению.
  • Участие во внутренних и внешних аудитах.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Высокий уровень цифровых навыков;
  • Опыт работы в поддержке 1С ERP от 1 года;
  • Аналитический и бизнес-ориентированный склад ума, понимание взаимосвязи внутренних процессов бизнеса;
  • Коммуникативные навыки делового общения (в частности, письма);
  • Стрессоустойчивость;
  • Аккуратность, внимательность к деталям, быстрая обучаемость.

Условия:

  • График работы 5/2 с 9.00 или 10.00
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • После испытательного срока (3 месяца) возможно работать 1 день в неделю удаленно по согласованию с руководителем
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Возможность бесплатного изучения английского языка после испытательного срока
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
     
Москва ,
От 1 года до 3 лет