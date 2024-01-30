О компании Карьера Вакансии Конструктор-оформитель/Bim-специалист

Обязанности:

  • Разработка КД: чертежи общего вида, сборочные чертежи, чертежи изделий, чертежи для 3D модели;
  • Оформление чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД;
  • Подготовка спецификаций, сводок по материалам, комплектующим;
  • Разработка семейств, шаблонов, компоновок в REVIT, Renga оборудования компании;
  • Ведение, актуализация, расширение базы семейств REVIT, Renga компании;
  • Ведение базы семейств на сторонних ресурсах (по типу BIMLIB);
  • Знание нормативной документации по BIM-проектированию;
  • Взаимодействие с BIM-менеджерами проектных организаций;
  • Взаимодействие с IT-отделом по разработке и доработке плагина генерации BIM-моделей;
  • Работа со смежными отделами.

Требования:​​​​

  • Знание ПО: Autodesk AutoCAD, Revit; SolidWorks;
  • Высшее техническое образование;
  • Желательно предоставить портфолио выполненных BIM-моделей;
  • Знание ПК на уровне опытного пользователя.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
     
Москва ,
От 3 до 6 лет