Обязанности:
- Разработка КД: чертежи общего вида, сборочные чертежи, чертежи изделий, чертежи для 3D модели;
- Оформление чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД;
- Подготовка спецификаций, сводок по материалам, комплектующим;
- Разработка семейств, шаблонов, компоновок в REVIT, Renga оборудования компании;
- Ведение, актуализация, расширение базы семейств REVIT, Renga компании;
- Ведение базы семейств на сторонних ресурсах (по типу BIMLIB);
- Знание нормативной документации по BIM-проектированию;
- Взаимодействие с BIM-менеджерами проектных организаций;
- Взаимодействие с IT-отделом по разработке и доработке плагина генерации BIM-моделей;
- Работа со смежными отделами.
Требования:
- Знание ПО: Autodesk AutoCAD, Revit; SolidWorks;
- Высшее техническое образование;
- Желательно предоставить портфолио выполненных BIM-моделей;
- Знание ПК на уровне опытного пользователя.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании