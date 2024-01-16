Обязанности
- Выполнение проектной документации в разделе РЗА, автоматизации;
- Выполнение конструкторской документации (как доп опция) — 3D-моделей сборочных единиц и деталей, чертежей и спецификаций, вспомогательных чертежей, документов и ведомостей для производства в случае необходимости;
- Сопровождение документации на производстве, своевременное внесение изменений в КД, поддерживание комплекта КД на изделие в актуальном состоянии;
- При необходимости выезды на объекты на этапах эскизного проектирования и монтажных работ;
- Поддержка заказчика при возникновении вопросов в процессе проведения монтажных работ;
- Коллективная работа над проектами, помощь коллегам.
Требования
- Высшее техническое образование (желательно электротехническое);
- Умение читать электрические схемы;
- Опыт разработки схем электрических принципиальных (Э3), схем электрических монтажных (Э4), схем электрических структурных (Э1), схем электрических функциональных (Э2);
- Знание программ Компас, nanoCAD;
- Навыки работы с 3D CAD-системами, например, Autodesk Inventor (SolidEdge, SolidWorks);
- Знание терминалов РЗА и умение их конфигурировать;
- Дополнительным преимуществом будет: владение приемами конструирования электротехнических изделий, знание ГОСТов, ЕСКД, владение приемами правильного оформления конструкторской документации.
Условия
- Работа над интересными проектами в команде экспертов;
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев с первого дня работы;
- Возможность частичной работы из дома;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.