О компании Карьера Вакансии Конструктор проектов ретрофита РЗА

Обязанности

  • Выполнение проектной документации в разделе РЗА, автоматизации;
  • Выполнение конструкторской документации (как доп опция) — 3D-моделей сборочных единиц и деталей, чертежей и спецификаций, вспомогательных чертежей, документов и ведомостей для производства в случае необходимости;
  • Сопровождение документации на производстве, своевременное внесение изменений в КД, поддерживание комплекта КД на изделие в актуальном состоянии;
  • При необходимости выезды на объекты на этапах эскизного проектирования и монтажных работ;
  • Поддержка заказчика при возникновении вопросов в процессе проведения монтажных работ;
  • Коллективная работа над проектами, помощь коллегам.

Требования

  • Высшее техническое образование (желательно электротехническое);
  • Умение читать электрические схемы;
  • Опыт разработки схем электрических принципиальных (Э3), схем электрических монтажных (Э4), схем электрических структурных (Э1), схем электрических функциональных (Э2);
  • Знание программ Компас, nanoCAD;
  • Навыки работы с 3D CAD-системами, например, Autodesk Inventor (SolidEdge, SolidWorks);
  • Знание терминалов РЗА и умение их конфигурировать;
  • Дополнительным преимуществом будет: владение приемами конструирования электротехнических изделий, знание ГОСТов, ЕСКД, владение приемами правильного оформления конструкторской документации.

Условия

  • Работа над интересными проектами в команде экспертов;
  • Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев с первого дня работы;
  • Возможность частичной работы из дома;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Москва ,
От 3 до 6 лет