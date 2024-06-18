График работы: 2/2 (11 р. часов + 1 обед). с 8:00 - 20:00

Обязанности:

  • Консультирование пользователей корпоративной информационной системы 1С ERP 2.5, Документооборот 3.0, WMS Axelot
  • Работа с системой сервис-деск на второй линии поддержки: анализ обращений, решение запросов на обслуживание и инцидентов, взаимодействие с 3 линией (аналитики и разработчики);
  • Формирование базы знаний (wiki);
  • Актуализация эксплуатационной документации (инструкций пользователей);
  • Формализация инициатив пользователей и передача на бизнес-аналитиков;
  • Формирование отчетности по оказанию услуги поддержки эксплуатации.

Требования:

  • Опыт внедрения и/или поддержки эксплуатации 1С ERP
  • Опыт работы на 2 линии поддержки сервис-деска (работа с обращениями, соблюдение sla);
  • Аналитический склад ума;
  • Отличные коммуникационные навыки делового общения (в частности, письма);
  • Стрессоустойчивость;
  • Способность выстраивать диалог с разными людьми.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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