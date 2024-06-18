График работы: 2/2 (11 р. часов + 1 обед). с 8:00 - 20:00
Обязанности:
- Консультирование пользователей корпоративной информационной системы 1С ERP 2.5, Документооборот 3.0, WMS Axelot
- Работа с системой сервис-деск на второй линии поддержки: анализ обращений, решение запросов на обслуживание и инцидентов, взаимодействие с 3 линией (аналитики и разработчики);
- Формирование базы знаний (wiki);
- Актуализация эксплуатационной документации (инструкций пользователей);
- Формализация инициатив пользователей и передача на бизнес-аналитиков;
- Формирование отчетности по оказанию услуги поддержки эксплуатации.
Требования:
- Опыт внедрения и/или поддержки эксплуатации 1С ERP
- Опыт работы на 2 линии поддержки сервис-деска (работа с обращениями, соблюдение sla);
- Аналитический склад ума;
- Отличные коммуникационные навыки делового общения (в частности, письма);
- Стрессоустойчивость;
- Способность выстраивать диалог с разными людьми.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.