Обязанности:
- Создавать, редактировать и улучшать тексты для наших сайтов, для размещения в СМИ и на интернет-порталах, для около технических и полунаучных статей, для постов в социальных сетях, для каталогов, буклетов и т.п.;
- Участвовать в формировании стратегии продвижения продукции компании через грамотное соединение букв в слова и предложения;
- Быть частью креативной команды, штормить и придумывать смыслы вместе с нами;
- Находить баланс между погружением в нюансы и скоростью выдачи отличного результата;
- Интервьюировать коллег для сбора исходных данных, по которым будут писаться тексты;
- Нужно будет писать в разных стилях - от "простого и человеческого" до "сухого и научного" — это определяется форматом, целями, продуктами и аудиторией, поэтому приветствуется автономность, самостоятельность, креативность, способность брать на себя нужную долю ответственности и желание пробовать новое.
Требования:
- Опыт в написание хороших текстов, технических текстов, статей технического характера. Важно не количество лет в профессии, а содержание портфолио;
- Опыт написания рекламных и продающих текстов;
- Профильное техническое образование - nice to have. Мы не будем объяснять, чем вольты отличаются от ватт и ампер, а воздушный выключатель от вакуумного - об этом информацию нужно будет искать самостоятельно или помнить со студенческой скамьи;
- Опыт в нейминге, разумеется, будет дополнительным плюсом, как и вообще хороший опыт работы в маркетинге;
- Врожденная грамотность, отличное знание великого и могучего русского языка;
- Умение уловить суть, найти смысл и подать его в правильном формате.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Работа в Москве или в Санкт-Петербурге;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.