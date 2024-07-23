Обязанности:

  • Создавать, редактировать и улучшать тексты для наших сайтов, для размещения в СМИ и на интернет-порталах, для около технических и полунаучных статей, для постов в социальных сетях, для каталогов, буклетов и т.п.;
  • Участвовать в формировании стратегии продвижения продукции компании через грамотное соединение букв в слова и предложения;
  • Быть частью креативной команды, штормить и придумывать смыслы вместе с нами;
  • Находить баланс между погружением в нюансы и скоростью выдачи отличного результата;
  • Интервьюировать коллег для сбора исходных данных, по которым будут писаться тексты;
  • Нужно будет писать в разных стилях - от "простого и человеческого" до "сухого и научного" — это определяется форматом, целями, продуктами и аудиторией, поэтому приветствуется автономность, самостоятельность, креативность, способность брать на себя нужную долю ответственности и желание пробовать новое.


Требования:

  • Опыт в написание хороших текстов, технических текстов, статей технического характера. Важно не количество лет в профессии, а содержание портфолио;
  • Опыт написания рекламных и продающих текстов;
  • Профильное техническое образование - nice to have. Мы не будем объяснять, чем вольты отличаются от ватт и ампер, а воздушный выключатель от вакуумного - об этом информацию нужно будет искать самостоятельно или помнить со студенческой скамьи;
  • Опыт в нейминге, разумеется, будет дополнительным плюсом, как и вообще хороший опыт работы в маркетинге;
  • Врожденная грамотность, отличное знание великого и могучего русского языка;
  • Умение уловить суть, найти смысл и подать его в правильном формате.


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Работа в Москве или в Санкт-Петербурге;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.

 

Москва ,
От 1 года до 3 лет
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