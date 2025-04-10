Обязанности:

  • Участие в формировании и реализация стратегии развития ассортимента по направлению Пускорегулирующая аппаратура (далее ПРА);
  • Вывод на рынок новых продуктовых линеек, выполняя финансовые и коммерческие цели направления;
  • Разработка стратегии продвижения ПРА в разных каналах продаж с целью увеличения доли рынка;
  • Формирование и участие в реализации плана маркетинговых и коммерческих активностей;
  • Взаимодействие с коммерческими командами, нацеленное на развитие ключевых партнеров в разных каналах – Дистрибуция, производители НКУ, OEМ - партнеры;
  • Прогнозирование продаж и выявление трендов;
  • Понимание рынка и формирование аналитической информации о конкурентной ситуации;
  • Выявление и исправление пробелов в продуктовом предложении в кооперации.


Требования:

  • Высшее электротехническое/ энергетическое/ экономическое образование;
  • Понимание рынка электротехники и пускорегулирующего оборудования;
  • Комплексный опыт запуска новых продуктов на рынок;
  • Проактивность, творческий подход к решению задач, нацеленность на результат, умение работать в команде;
  • Знание английского или китайского языка будет преимуществом.


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
Более 6 лет
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