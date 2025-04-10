Обязанности:
- Участие в формировании и реализация стратегии развития ассортимента по направлению Пускорегулирующая аппаратура (далее ПРА);
- Вывод на рынок новых продуктовых линеек, выполняя финансовые и коммерческие цели направления;
- Разработка стратегии продвижения ПРА в разных каналах продаж с целью увеличения доли рынка;
- Формирование и участие в реализации плана маркетинговых и коммерческих активностей;
- Взаимодействие с коммерческими командами, нацеленное на развитие ключевых партнеров в разных каналах – Дистрибуция, производители НКУ, OEМ - партнеры;
- Прогнозирование продаж и выявление трендов;
- Понимание рынка и формирование аналитической информации о конкурентной ситуации;
- Выявление и исправление пробелов в продуктовом предложении в кооперации.
Требования:
- Высшее электротехническое/ энергетическое/ экономическое образование;
- Понимание рынка электротехники и пускорегулирующего оборудования;
- Комплексный опыт запуска новых продуктов на рынок;
- Проактивность, творческий подход к решению задач, нацеленность на результат, умение работать в команде;
- Знание английского или китайского языка будет преимуществом.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.