Обязанности:

  • Разработка системы умного дома и внедрение на российском рынке

Требования:

  • Высшее элетротехническое, техническое или IT образование
  • Знание систем умного дома ведущих производителей автоматизации
  • Опыт работы с китайскими и европейскими поставщиками устройств умного дома
  • Опыт работы в электротехнической компании
  • Опыт разработки, внедрения и запуск на российским рынке систем умного дома
  • Критическое мышление, умение работать в команде, нацеленность на достижение результатов,
    самостоятельность и ответственность
  • Желание работать над уникальными и технически интересными проектами и умение находить нестандартные и элегантные технические решения

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
Более 6 лет
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