Обязанности:
- Разработка системы умного дома и внедрение на российском рынке
Требования:
- Высшее элетротехническое, техническое или IT образование
- Знание систем умного дома ведущих производителей автоматизации
- Опыт работы с китайскими и европейскими поставщиками устройств умного дома
- Опыт работы в электротехнической компании
- Опыт разработки, внедрения и запуск на российским рынке систем умного дома
- Критическое мышление, умение работать в команде, нацеленность на достижение результатов,
самостоятельность и ответственность
- Желание работать над уникальными и технически интересными проектами и умение находить нестандартные и элегантные технические решения
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании