Обязанности:
- Разработка системы умного дома и внедрение на российском рынке
Требования:
- Высшее элетротехническое, техническое или IT образование,
- Знание систем умного дома ведущих производителей автоматизации,
- Опыт работы с китайскими и европейскими поставщиками устройств умного дома,
- Опыт работы в электротехнической компании,
- Опыт разработки, внедрения и запуск на российским рынке систем умного дома,
- Критическое мышление, умение работать в команде, нацеленность на достижение результатов,
- Самостоятельность и ответственность,
- Желание работать над уникальными и технически интересными проектами и умение находить нестандартные и элегантные технические решения
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией);
- Гибридный формат работы (home office/office);
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.