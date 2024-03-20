О компании Карьера Вакансии Лидер проекта Умный Дом

Обязанности:

  • Разработка системы умного дома и внедрение на российском рынке

Требования:

  • Высшее элетротехническое, техническое или IT образование,
  • Знание систем умного дома ведущих производителей автоматизации,
  • Опыт работы с китайскими и европейскими поставщиками устройств умного дома,
  • Опыт работы в электротехнической компании,
  • Опыт разработки, внедрения и запуск на российским рынке систем умного дома,
  • Критическое мышление, умение работать в команде, нацеленность на достижение результатов,
  • Самостоятельность и ответственность,
  • Желание работать над уникальными и технически интересными проектами и умение находить нестандартные и элегантные технические решения

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией);
  • Гибридный формат работы (home office/office);
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Москва ,
От 3 до 6 лет