О компании Карьера Вакансии Лидер запуска продукта (функциональные, универсальные оболочки)

Мы ищем лидера, способного разработать и реализовать эффективную стратегию по запуску и продвижению оболочек для НКУ на токи до 6300 А в целевых сегментах и каналах сбыта.

 

Обязанности:

  • Разработка стратегии продвижения новых продуктов, направленной на увеличение занимаемой доли рынка;
  • Защита и управление бюджетом запуска;
  • Содание и управление внутренними проектными командами;
  • Развитие продуктового предложения в кооперации с продуктовым маркетингом, отделом технической поддержки продаж, отделом НИОКР;
  • Участие в процессе локализации и поиска новых поставщиков;
  • Создание и исполнение плана маркетинговых и коммерческих активностей в рамках выделенного продукта (создание контента, промо-кампании, мероприятия и др.);
  • Прямая работа с коммерческими командами, нацеленная на развитие ключевых партнеров;
  • Работа с коммерческими командами, нацеленная на продвижение продукта у конечных пользователей;
  • Сбор информации о рыночной ситуации и конкурентах;
  • Анализ ниш и вывод на рынок новых продуктов согласно стратегии компании.
     

 

Требования:

  • Высшее электротехническое образование;
  • Знание рынка НКУ: как оболочек так и силовых аппаратов низкого напряжения (воздушные выключатели, выключатели в литом корпусе), коммутационной аппаратуры и т.д. Знание актуальной нормативной базы и требований к продукции;
  • Опыт разработки маркетинговых стратегий или запуска новых продуктов на рынок;
  • Опыт ведения проектов;
  • Проактивность, креативный подход, нацеленность на результат, стрессоустойчивость;
  • Знание английского языка не ниже Intermediate.
     

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
     
Москва ,
От 3 до 6 лет