Мы ищем лидера, способного разработать и реализовать эффективную стратегию по запуску и продвижению оболочек для НКУ на токи до 6300 А в целевых сегментах и каналах сбыта.

Обязанности:

Разработка стратегии продвижения новых продуктов, направленной на увеличение занимаемой доли рынка;

Защита и управление бюджетом запуска;

Содание и управление внутренними проектными командами;

Развитие продуктового предложения в кооперации с продуктовым маркетингом, отделом технической поддержки продаж, отделом НИОКР;

Участие в процессе локализации и поиска новых поставщиков;

Создание и исполнение плана маркетинговых и коммерческих активностей в рамках выделенного продукта (создание контента, промо-кампании, мероприятия и др.);

Прямая работа с коммерческими командами, нацеленная на развитие ключевых партнеров;

Работа с коммерческими командами, нацеленная на продвижение продукта у конечных пользователей;

Сбор информации о рыночной ситуации и конкурентах;

Анализ ниш и вывод на рынок новых продуктов согласно стратегии компании.



Требования:

Высшее электротехническое образование;

Знание рынка НКУ: как оболочек так и силовых аппаратов низкого напряжения (воздушные выключатели, выключатели в литом корпусе), коммутационной аппаратуры и т.д. Знание актуальной нормативной базы и требований к продукции;

Опыт разработки маркетинговых стратегий или запуска новых продуктов на рынок;

Опыт ведения проектов;

Проактивность, креативный подход, нацеленность на результат, стрессоустойчивость;

Знание английского языка не ниже Intermediate.



Условия: