Мы ищем лидера, способного разработать и реализовать эффективную стратегию по запуску и продвижению оболочек для НКУ на токи до 6300 А в целевых сегментах и каналах сбыта.
Обязанности:
- Разработка стратегии продвижения новых продуктов, направленной на увеличение занимаемой доли рынка;
- Защита и управление бюджетом запуска;
- Содание и управление внутренними проектными командами;
- Развитие продуктового предложения в кооперации с продуктовым маркетингом, отделом технической поддержки продаж, отделом НИОКР;
- Участие в процессе локализации и поиска новых поставщиков;
- Создание и исполнение плана маркетинговых и коммерческих активностей в рамках выделенного продукта (создание контента, промо-кампании, мероприятия и др.);
- Прямая работа с коммерческими командами, нацеленная на развитие ключевых партнеров;
- Работа с коммерческими командами, нацеленная на продвижение продукта у конечных пользователей;
- Сбор информации о рыночной ситуации и конкурентах;
- Анализ ниш и вывод на рынок новых продуктов согласно стратегии компании.
Требования:
- Высшее электротехническое образование;
- Знание рынка НКУ: как оболочек так и силовых аппаратов низкого напряжения (воздушные выключатели, выключатели в литом корпусе), коммутационной аппаратуры и т.д. Знание актуальной нормативной базы и требований к продукции;
- Опыт разработки маркетинговых стратегий или запуска новых продуктов на рынок;
- Опыт ведения проектов;
- Проактивность, креативный подход, нацеленность на результат, стрессоустойчивость;
- Знание английского языка не ниже Intermediate.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.