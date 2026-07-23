Обязанности:

  • Лидировать проекты по непрерывным улучшениям в рамках предприятия
  • Работать с командой управления заводом по разработке стратегий и определения возможностей для постоянного улучшения
  • Внедрять непрерывные улучшения, применяя соответствующие инструменты и методологии:
    - 8D, KAIZEN (DMAIC, Lean 6 Sigma приветствуется)
  • Оказывать поддержку рабочим группам в применении правильной методологии, в зависимости от сложности проекта, в том числе и обучение методологии участников рабочих групп.
  • Лидировать «мозговые штурмы» по поиску коренных причин
  • Обеспечить надлежащее ведение проектов по улучшениям с правильным документированием всех шагов и соблюдением запланированных сроков

Требования:

  • Опыт работы 3-6 лет
  • Высшее профессиональное образование.
  • Хорошие коммуникативные навыки (активное слушание, грамотная устная и письменная речь).
  • Сильные организаторские способности.
  • Опыт ведения проектов
  • Английский язык – средний и выше (как минимум - умение вести деловую переписку).

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • Компенсация переезда и аренды жилья
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Козьмодемьянск ,
От 3 до 6 лет
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