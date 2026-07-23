Обязанности:
- Лидировать проекты по непрерывным улучшениям в рамках предприятия
- Работать с командой управления заводом по разработке стратегий и определения возможностей для постоянного улучшения
- Внедрять непрерывные улучшения, применяя соответствующие инструменты и методологии:
- 8D, KAIZEN (DMAIC, Lean 6 Sigma приветствуется)
- Оказывать поддержку рабочим группам в применении правильной методологии, в зависимости от сложности проекта, в том числе и обучение методологии участников рабочих групп.
- Лидировать «мозговые штурмы» по поиску коренных причин
- Обеспечить надлежащее ведение проектов по улучшениям с правильным документированием всех шагов и соблюдением запланированных сроков
Требования:
- Опыт работы 3-6 лет
- Высшее профессиональное образование.
- Хорошие коммуникативные навыки (активное слушание, грамотная устная и письменная речь).
- Сильные организаторские способности.
- Опыт ведения проектов
- Английский язык – средний и выше (как минимум - умение вести деловую переписку).
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- Компенсация переезда и аренды жилья
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ