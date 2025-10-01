Обязанности:

  • Работа с конечными заказчиками на территории Иркутской области, республики Бурятия, Забайкальского края и республики Саха (Якутия);
  • Продвижение оборудования Систэм Электрик, Декрафт, Механотроника и ПО Систэм Софт;
  • Проведение переговоров на уровне первых лиц;
  • Активные продажи через партнеров.

Требования:

  • Опыт работы в продажах электротехнического оборудования в регионе;
  • Навыки ведения комплексных проектов, проектных продаж, опыт проведения переговоров на высоком уровне;
  • Высшее техническое образование (будет преимуществом);
  • Хорошее знание техники и региональных заказчиков (будет преимуществом);
  • Готовность к командировкам;
  • Умение работать в режиме многозадачности;
  • Желание и умение работать в ритме постоянных изменений;
  • Проактивная жизненная позиция.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (работа из дома/из офиса/выезды к заказчикам);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
