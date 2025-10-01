Обязанности:
- Работа с конечными заказчиками на территории Иркутской области, республики Бурятия, Забайкальского края и республики Саха (Якутия);
- Продвижение оборудования Систэм Электрик, Декрафт, Механотроника и ПО Систэм Софт;
- Проведение переговоров на уровне первых лиц;
- Активные продажи через партнеров.
Требования:
- Опыт работы в продажах электротехнического оборудования в регионе;
- Навыки ведения комплексных проектов, проектных продаж, опыт проведения переговоров на высоком уровне;
- Высшее техническое образование (будет преимуществом);
- Хорошее знание техники и региональных заказчиков (будет преимуществом);
- Готовность к командировкам;
- Умение работать в режиме многозадачности;
- Желание и умение работать в ритме постоянных изменений;
- Проактивная жизненная позиция.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (работа из дома/из офиса/выезды к заказчикам);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;