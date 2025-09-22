Обязанности:

  • Активные продажи сервисных услуг (контракты гарантированного уровня сервиса, продажи сопутствующих систем мониторинга, модернизации / ретрофит оборудования, техническое обслуживание и т.д.) заказчикам (предпочтительно - сегмента «Нефтегаз»);
  • Выполнение показателей по прибыльности сервисных продаж в соответствии с установленным планом;
  • Участие в составлении стратегии развития заказчиков вместе с сегментными менеджерами;
  • Работа с региональными коммерческими командами по специализированным линейкам оборудования для развития продаж сервисного предложения;
  • Подготовка технико-коммерческих предложений вместе со специалистами по предпродажной подготовке и контрактному сопровождению заказчиков;
  • Формирование портфеля проектов, сопровождение и формирование плана работы для увеличения шансов выигрыша;
  • Участие в тендерах;
  • Ведение учета продаж и портфеля будущих проектов в CRM системах;
  • Подготовка материалов и проведение презентаций для заказчиков и партнеров.

Требования:

  • Опыт продаж оборудования / программного обеспечения / услуг (предпочтительно – в сегменте «Нефтегаз»);
  • Навыки ведения комплексных проектов, проектных продаж, опыт проведения переговоров на высоком уровне (руководство компаний);
  • Готовность к командировкам;
  • Умение работать в режиме многозадачности;
    Желание и умение работать в ритме постоянных изменений;
  • Проактивная жизненная позиция.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (работа из дома/из офиса/выезды к заказчикам);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
