Обязанности:
- Активные продажи сервисных услуг (контракты гарантированного уровня сервиса, продажи сопутствующих систем мониторинга, модернизации / ретрофит оборудования, техническое обслуживание и т.д.) заказчикам (предпочтительно - сегмента «Нефтегаз»);
- Выполнение показателей по прибыльности сервисных продаж в соответствии с установленным планом;
- Участие в составлении стратегии развития заказчиков вместе с сегментными менеджерами;
- Работа с региональными коммерческими командами по специализированным линейкам оборудования для развития продаж сервисного предложения;
- Подготовка технико-коммерческих предложений вместе со специалистами по предпродажной подготовке и контрактному сопровождению заказчиков;
- Формирование портфеля проектов, сопровождение и формирование плана работы для увеличения шансов выигрыша;
- Участие в тендерах;
- Ведение учета продаж и портфеля будущих проектов в CRM системах;
- Подготовка материалов и проведение презентаций для заказчиков и партнеров.
Требования:
- Опыт продаж оборудования / программного обеспечения / услуг (предпочтительно – в сегменте «Нефтегаз»);
- Навыки ведения комплексных проектов, проектных продаж, опыт проведения переговоров на высоком уровне (руководство компаний);
- Готовность к командировкам;
- Умение работать в режиме многозадачности;
Желание и умение работать в ритме постоянных изменений;
- Проактивная жизненная позиция.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (работа из дома/из офиса/выезды к заказчикам);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;