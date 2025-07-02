Задача:
Продажа сервисных услуг заказчикам нефтегазового сегмента
Обязанности:
- Активные продажи сервисных услуг (контракты гарантированного уровня сервиса, продажи сопутствующих систем мониторинга, модернизации / ретрофит оборудования, техническое обслуживание и т.д.) заказчикам (предпочтительно - сегмента «Нефтегаз»)
- Выполнение показателей по прибыльности сервисных продаж в соответствии с установленным планом
- Участие в составлении стратегии развития заказчиков вместе с сегментными менеджерами
- Работа с региональными коммерческими командами по специализированным линейкам оборудования для развития продаж сервисного предложения
- Подготовка технико-коммерческих предложений вместе со специалистами по предпродажной подготовке и контрактному сопровождению заказчиков
- Формирование портфеля проектов, сопровождение и формирование плана работы для увеличения шансов выигрыша
- Участие в тендерах
- Ведение учета продаж и портфеля будущих проектов в CRM системах
- Подготовка материалов и проведение презентаций для заказчиков и партнеров
Требования:
- Опыт продаж оборудования / программного обеспечения / услуг (предпочтительно – в сегменте «Нефтегаз»)
- Навыки ведения комплексных проектов, проектных продаж, опыт проведения переговоров на высоком уровне (руководство компаний)
- Готовность к командировкам
- Умение работать в режиме многозадачности
- Желание и умение работать в ритме постоянных изменений
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании