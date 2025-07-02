Задача:

Продажа сервисных услуг заказчикам нефтегазового сегмента

Обязанности:

  • Активные продажи сервисных услуг (контракты гарантированного уровня сервиса, продажи сопутствующих систем мониторинга, модернизации / ретрофит оборудования, техническое обслуживание и т.д.) заказчикам (предпочтительно - сегмента «Нефтегаз»)
  • Выполнение показателей по прибыльности сервисных продаж в соответствии с установленным планом
  • Участие в составлении стратегии развития заказчиков вместе с сегментными менеджерами
  • Работа с региональными коммерческими командами по специализированным линейкам оборудования для развития продаж сервисного предложения
  • Подготовка технико-коммерческих предложений вместе со специалистами по предпродажной подготовке и контрактному сопровождению заказчиков
  • Формирование портфеля проектов, сопровождение и формирование плана работы для увеличения шансов выигрыша
  • Участие в тендерах
  • Ведение учета продаж и портфеля будущих проектов в CRM системах
  • Подготовка материалов и проведение презентаций для заказчиков и партнеров 

Требования:

  • Опыт продаж оборудования / программного обеспечения / услуг (предпочтительно – в сегменте «Нефтегаз»)
  • Навыки ведения комплексных проектов, проектных продаж, опыт проведения переговоров на высоком уровне (руководство компаний)
  • Готовность к командировкам
  • Умение работать в режиме многозадачности
  • Желание и умение работать в ритме постоянных изменений

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 3 до 6 лет
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