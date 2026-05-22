Задача:

Продажа сервисных услуг заказчикам нефтегазового сегмента

Обязанности:

  • Проактивные продажи сервисных услуг (контракты гарантированного уровня сервиса, продажи сопутствующих систем мониторинга, модернизации / ретрофит оборудования, техническое обслуживание и т.д.) заказчикам (предпочтительно - сегменты "ЦОД", "Банки");
  • Поиск клиентов и проведение встреч с существующими и потенциальными заказчиками по вопросам текущих проектов и стратегического сотрудничества
  • Выполнение показателей по прибыльности сервисных продаж в соответствии с установленным планом;
  • Участие в составлении стратегии развития заказчиков вместе с сегментными менеджерами;
  • Работа с региональными коммерческими командами по специализированным линейкам оборудования для развития продаж сервисного предложения;
  • Подготовка технико-коммерческих предложений вместе со специалистами по предпродажной подготовке и контрактному сопровождению заказчиков;
  • Формирование портфеля проектов, сопровождение и формирование плана работы для увеличения шансов выигрыша;
  • Участие в тендерах;
  • Ведение учета продаж и портфеля будущих проектов в CRM системах;
  • Подготовка материалов и проведение презентаций для заказчиков и партнеров.

Требования:

  • Опыт продаж оборудования / программного обеспечения / услуг (предпочтительно – в сегментах "ЦОД", "Банки");
  • Навыки ведения комплексных проектов, проектных продаж, опыт проведения переговоров на высоком уровне (руководство компаний);
  • Опыт работы с оборудованием для распределения электроэнергии;
  • Готовность к командировкам;
  • Умение работать в режиме многозадачности;
  • Поиск новых решений;
  • Активная жизненная позиция, позитивное мышление.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, ежеквартальные премии по результатам продаж;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Компенсация мобильной связи;
  • Корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Гибридный формат работы (работа из дома/из офиса/выезды к заказчикам);
  • Гибкое начало/завершение рабочего дня.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
