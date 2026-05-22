Задача:
Продажа сервисных услуг заказчикам нефтегазового сегмента
Обязанности:
- Проактивные продажи сервисных услуг (контракты гарантированного уровня сервиса, продажи сопутствующих систем мониторинга, модернизации / ретрофит оборудования, техническое обслуживание и т.д.) заказчикам (предпочтительно - сегменты "ЦОД", "Банки");
- Поиск клиентов и проведение встреч с существующими и потенциальными заказчиками по вопросам текущих проектов и стратегического сотрудничества
- Выполнение показателей по прибыльности сервисных продаж в соответствии с установленным планом;
- Участие в составлении стратегии развития заказчиков вместе с сегментными менеджерами;
- Работа с региональными коммерческими командами по специализированным линейкам оборудования для развития продаж сервисного предложения;
- Подготовка технико-коммерческих предложений вместе со специалистами по предпродажной подготовке и контрактному сопровождению заказчиков;
- Формирование портфеля проектов, сопровождение и формирование плана работы для увеличения шансов выигрыша;
- Участие в тендерах;
- Ведение учета продаж и портфеля будущих проектов в CRM системах;
- Подготовка материалов и проведение презентаций для заказчиков и партнеров.
Требования:
- Опыт продаж оборудования / программного обеспечения / услуг (предпочтительно – в сегментах "ЦОД", "Банки");
- Навыки ведения комплексных проектов, проектных продаж, опыт проведения переговоров на высоком уровне (руководство компаний);
- Опыт работы с оборудованием для распределения электроэнергии;
- Готовность к командировкам;
- Умение работать в режиме многозадачности;
- Поиск новых решений;
- Активная жизненная позиция, позитивное мышление.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, ежеквартальные премии по результатам продаж;
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Компенсация мобильной связи;
- Корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Гибридный формат работы (работа из дома/из офиса/выезды к заказчикам);
- Гибкое начало/завершение рабочего дня.