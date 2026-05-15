Декретная ставка на 2-3 года
Обязанности:
- Разработка и реализация стратегии взаимодействия с дизайнерами интерьера
- Развитие клиентов из существующей базы
- Привлечение новых партнеров и формирование устойчивых деловых отношений
- Проведение презентаций, мастер-классов и онлайн/офлайн мероприятий для дизайнеров
- Обучение дизайнеров продуктам компании, сопровождение проектов на всех этапах
- Ведение базы дизайнерских бюро и архитектурных студий, регулярная коммуникация
- Мониторинг рынка, анализ трендов в сфере дизайна и электротехнического оборудования
- Совместная работа с отделом маркетинга по созданию специальных предложений и рекламных материалов
- Взаимодействие с релевантными для канала дизайнеров блогерами
- Отчетность по результатам, предложения по улучшению эффективности канала
Требования:
- Опыт работы с каналом дизайнеров интерьера / архитекторов / проектировщиков (от 2 лет)
- Отличные коммуникативные навыки, умение выстраивать профессиональные отношения
- Навыки выступлений на большую аудиторию, проведения обучающих мероприятий
- Знание рынка электротехнического оборудования (желательно)
- Высшее образование (предпочтительно в области маркетинга, менеджмента, дизайна или архитектуры)
- Проактивность, самостоятельность, системность, желание развиваться и внедрять новинки
- Уверенное владение офисными программами (Word, Excel, PowerPoint)
- Готовность к командировкам/поездкам (по России)
- Преимуществом будет наличие профессиональных контактов среди дизайнеров интерьера.