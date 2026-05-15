Декретная ставка на 2-3 года

Обязанности:

  • Разработка и реализация стратегии взаимодействия с дизайнерами интерьера
  • Развитие клиентов из существующей базы
  • Привлечение новых партнеров и формирование устойчивых деловых отношений
  • Проведение презентаций, мастер-классов и онлайн/офлайн мероприятий для дизайнеров
  • Обучение дизайнеров продуктам компании, сопровождение проектов на всех этапах
  • Ведение базы дизайнерских бюро и архитектурных студий, регулярная коммуникация
  • Мониторинг рынка, анализ трендов в сфере дизайна и электротехнического оборудования
  • Совместная работа с отделом маркетинга по созданию специальных предложений и рекламных материалов
  • Взаимодействие с релевантными для канала дизайнеров блогерами
  • Отчетность по результатам, предложения по улучшению эффективности канала

Требования:

  • Опыт работы с каналом дизайнеров интерьера / архитекторов / проектировщиков (от 2 лет)
  • Отличные коммуникативные навыки, умение выстраивать профессиональные отношения
  • Навыки выступлений на большую аудиторию, проведения обучающих мероприятий
  • Знание рынка электротехнического оборудования (желательно)
  • Высшее образование (предпочтительно в области маркетинга, менеджмента, дизайна или архитектуры)
  • Проактивность, самостоятельность, системность, желание развиваться и внедрять новинки
  • Уверенное владение офисными программами (Word, Excel, PowerPoint)
  • Готовность к командировкам/поездкам (по России)
  • Преимуществом будет наличие профессиональных контактов среди дизайнеров интерьера.
