Обязанности:

  • Формирование стратегии развития и продвижения продуктового предложения по направлению "Трехфазные источники бесперебойного питания";
  • Проактивное продвижения оборудования по направлению "Трехфазные источники бесперебойного питания": встречи с клиентами/партнерами, участие в выставках/конференциях, проведения презентаций;
  • Общий анализ рынка с т.з. потребности новых продуктов, контроль выполнения потребности;
  • Ценообразование в канале: сбор данных, регулярный мониторинг и аналитика цен на рынке;
  • Работа с поставщиками: условия (упр. процессом), разработка новых и доработка текущих продуктов, развитие лояльных взаимоотношений и пр;
  • Управление процессом создания и актуализации маркетингового контента;
  • Прогнозирование продаж – текущий продуктовый портфель и новинки;
  • Управление проектами по организации крупноузловой сборки оборудования на производственных площадках компании.

Требования:

  • Высшее техническое образование: электротехника, энергетика, силовая электроника (будет преимуществом);
  • Знание продуктового маркетинга, основ жизненного цикла и продвижения продукта, знание принципов ценообразования, аналитические навыки;
  • Развитые навыки коммуникации и публичных выступлений;
  • Опыт работы в аналогичной должности по схожему оборудованию не менее 3 лет;
  • Знание и понимание принципов работы силового преобразовательного оборудования;
  • Знание текущего состояния рынка Источников бесперебойного питания будет являться преимуществом;
  • Английский язык (устная и письменная коммуникация);
  • Продвинутые навыки работы с Excel, Power Point;
  • Опыт работы в компаниях-производителях электротехнического, IT оборудования.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
