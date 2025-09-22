Обязанности:
- Формирование стратегии развития и продвижения продуктового предложения по направлению "Трехфазные источники бесперебойного питания";
- Проактивное продвижения оборудования по направлению "Трехфазные источники бесперебойного питания": встречи с клиентами/партнерами, участие в выставках/конференциях, проведения презентаций;
- Общий анализ рынка с т.з. потребности новых продуктов, контроль выполнения потребности;
- Ценообразование в канале: сбор данных, регулярный мониторинг и аналитика цен на рынке;
- Работа с поставщиками: условия (упр. процессом), разработка новых и доработка текущих продуктов, развитие лояльных взаимоотношений и пр;
- Управление процессом создания и актуализации маркетингового контента;
- Прогнозирование продаж – текущий продуктовый портфель и новинки;
- Управление проектами по организации крупноузловой сборки оборудования на производственных площадках компании.
Требования:
- Высшее техническое образование: электротехника, энергетика, силовая электроника (будет преимуществом);
- Знание продуктового маркетинга, основ жизненного цикла и продвижения продукта, знание принципов ценообразования, аналитические навыки;
- Развитые навыки коммуникации и публичных выступлений;
- Опыт работы в аналогичной должности по схожему оборудованию не менее 3 лет;
- Знание и понимание принципов работы силового преобразовательного оборудования;
- Знание текущего состояния рынка Источников бесперебойного питания будет являться преимуществом;
- Английский язык (устная и письменная коммуникация);
- Продвинутые навыки работы с Excel, Power Point;
- Опыт работы в компаниях-производителях электротехнического, IT оборудования.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.