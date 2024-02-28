Обязанности:
- Создание и контроль использования маркетинговых материалов (подготовка ТЗ, постановка задачи марком менеджерам, взаимодействия с агентсвами\подрядчиками, выписка материалов, учет);
- Согласование и ведение бюджетов по всем маркетинговым активностям;
- Участие в подготовке и реализации плана маркетинговых мероприятий для фокусных направлений бизнеса и каналов сбыта;
- Организация маркетинговых мероприятий (семинары, вебинары, круглые столы, выставки и т.д.);
- Подготовка и запуск маркетинговых компаний;
- Создание и реализация контент плана для различных цифровых площадок;
- Участие в создании и продвижении бренда компании совместно с внутренней PR службой и внешними агентствами.
Требования:
- Опыт работы в маркетинге от 3-х лет;
- Знание электротехнического рынка и брендов будет преимуществом;
- Опыт в организации мероприятий и создания маркетинговых материалов;
- Креативность ;
- Наличие примеров успешных проектов (организация мероприятий, запуск и проведение рекламмных компаний, примеры проектов в области цифрового маркетинга и т.п.);
- Опыт работы с внешними подрядчиками.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.