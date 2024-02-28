О компании Карьера Вакансии Менеджер по маркетингу (Automation)

Обязанности:

  • Создание и контроль использования маркетинговых материалов (подготовка ТЗ, постановка задачи марком менеджерам, взаимодействия с агентсвами\подрядчиками, выписка материалов, учет);
  • Согласование и ведение бюджетов по всем маркетинговым активностям;
  • Участие в подготовке и реализации плана маркетинговых мероприятий для фокусных направлений бизнеса и каналов сбыта;
  • Организация маркетинговых мероприятий (семинары, вебинары, круглые столы, выставки и т.д.);
  • Подготовка и запуск маркетинговых компаний;
  • Создание и реализация контент плана для различных цифровых площадок;
  • Участие в создании и продвижении бренда компании совместно с внутренней PR службой и внешними агентствами.


Требования:

  • Опыт работы в маркетинге от 3-х лет;
  • Знание электротехнического рынка и брендов будет преимуществом;
  • Опыт в организации мероприятий и создания маркетинговых материалов;
  • Креативность ;
  • Наличие примеров успешных проектов (организация мероприятий, запуск и проведение рекламмных компаний, примеры проектов в области цифрового маркетинга и т.п.);
  • Опыт работы с внешними подрядчиками.


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 3 до 6 лет