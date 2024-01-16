Мы находимся в поисках опытного Менеджера по продажам, который будет отвечать за осуществление проактивной реализации сервисных услуг заказчикам в одном из регионов РФ – Сибирь и Дальний Восток, Урал или СЗФО, базируясь в Москве. В категорию сервисных услуг входят: контракты гарантированного уровня сервиса, продажи сопутствующих систем мониторинга, модернизации/ретрофиты оборудования, техническое обслуживание.

Обязанности

Выстраивание стратегии развития продаж в регионе, развитие взаимоотношений с командой коммерсантов (ответственных за продажу оборудования Заказчикам) на предмет согласования активностей по сервисным продажам их Заказчикам, организация встреч и совместных мероприятий;

Выполнение показателей по прибыльности сервисных продаж в соответствии с установленным планом;

Участие в составлении стратегии развития заказчиков совместно с региональными менеджерами бизнесов;

Взаимодействие с командой специалистов по предпродажной подготовке и контрактному сопровождению заказчиков;

Формирование портфеля проектов, сопровождение и формирование плана работы для увеличения шансов выигрыша;

Ведение учета продаж и портфеля будущих проектов в CRM системах;

Подготовка материалов и проведение внутренних презентаций для команд продаж, заказчикам и партнерам.

Требования

Опыт продаж оборудования/программного обеспечения/услуг;

Навыки ведения комплексных проектов, проектных продаж;

Опыт проведения переговоров на высоком уровне (руководство компаний);

Готовность к командировкам до 40-50% времени, а также разъездная работа Москве по необходимости (если центральный офис заказчиков находится в Москве);

Умение работать в режиме многозадачности, в ритме постоянных изменений;

Умение и готовность искать новые решения;

Адаптивность к изменениям, стрессоустойчивость, активная жизненная позиция.

Условия