О компании Карьера Вакансии Менеджер по продажам сервисных услуг

Мы находимся в поисках опытного Менеджера по продажам, который будет отвечать за осуществление проактивной реализации сервисных услуг заказчикам в одном из регионов РФ – Сибирь и Дальний Восток, Урал или СЗФО, базируясь в Москве. В категорию сервисных услуг входят: контракты гарантированного уровня сервиса, продажи сопутствующих систем мониторинга, модернизации/ретрофиты оборудования, техническое обслуживание.

Обязанности

  • Выстраивание стратегии развития продаж в регионе, развитие взаимоотношений с командой коммерсантов (ответственных за продажу оборудования Заказчикам) на предмет согласования активностей по сервисным продажам их Заказчикам, организация встреч и совместных мероприятий;
  • Выполнение показателей по прибыльности сервисных продаж в соответствии с установленным планом;
  • Участие в составлении стратегии развития заказчиков совместно с региональными менеджерами бизнесов;
  • Взаимодействие с командой специалистов по предпродажной подготовке и контрактному сопровождению заказчиков;
  • Формирование портфеля проектов, сопровождение и формирование плана работы для увеличения шансов выигрыша;
  • Ведение учета продаж и портфеля будущих проектов в CRM системах;
  • Подготовка материалов и проведение внутренних презентаций для команд продаж, заказчикам и партнерам.

Требования

  • Опыт продаж оборудования/программного обеспечения/услуг;
  • Навыки ведения комплексных проектов, проектных продаж;
  • Опыт проведения переговоров на высоком уровне (руководство компаний);
  • Готовность к командировкам до 40-50% времени, а также разъездная работа Москве по необходимости (если центральный офис заказчиков находится в Москве);
  • Умение работать в режиме многозадачности, в ритме постоянных изменений;
  • Умение и готовность искать новые решения;
  • Адаптивность к изменениям, стрессоустойчивость, активная жизненная позиция.

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, ежеквартальные премии по результатам продаж;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Корпоративный ноутбук, смартфон и оплата мобильной связи;
  • Корпоративный автомобиль;
  • Гибридный формат работы, офис - Технополис "Москва";
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Москва ,
От 3 до 6 лет