Мы находимся в поисках опытного Менеджера по продажам, который будет отвечать за осуществление проактивной реализации сервисных услуг заказчикам в одном из регионов РФ – Сибирь и Дальний Восток, Урал или СЗФО, базируясь в Москве. В категорию сервисных услуг входят: контракты гарантированного уровня сервиса, продажи сопутствующих систем мониторинга, модернизации/ретрофиты оборудования, техническое обслуживание.
Обязанности
- Выстраивание стратегии развития продаж в регионе, развитие взаимоотношений с командой коммерсантов (ответственных за продажу оборудования Заказчикам) на предмет согласования активностей по сервисным продажам их Заказчикам, организация встреч и совместных мероприятий;
- Выполнение показателей по прибыльности сервисных продаж в соответствии с установленным планом;
- Участие в составлении стратегии развития заказчиков совместно с региональными менеджерами бизнесов;
- Взаимодействие с командой специалистов по предпродажной подготовке и контрактному сопровождению заказчиков;
- Формирование портфеля проектов, сопровождение и формирование плана работы для увеличения шансов выигрыша;
- Ведение учета продаж и портфеля будущих проектов в CRM системах;
- Подготовка материалов и проведение внутренних презентаций для команд продаж, заказчикам и партнерам.
Требования
- Опыт продаж оборудования/программного обеспечения/услуг;
- Навыки ведения комплексных проектов, проектных продаж;
- Опыт проведения переговоров на высоком уровне (руководство компаний);
- Готовность к командировкам до 40-50% времени, а также разъездная работа в Москве по необходимости (если центральный офис заказчиков находится в Москве);
- Умение работать в режиме многозадачности, в ритме постоянных изменений;
- Умение и готовность искать новые решения;
- Адаптивность к изменениям, стрессоустойчивость, активная жизненная позиция.
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, ежеквартальные премии по результатам продаж;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Корпоративный ноутбук, смартфон и оплата мобильной связи;
- Корпоративный автомобиль;
- Гибридный формат работы, офис - Технополис "Москва";
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития