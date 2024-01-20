Обязанности:
- Участие в управлении жизненным циклом продуктов;
- Подготовка запуска новых продуктов и расширения товарного ассортимента;
- Конкурентный анализ;
- Взаимодействие со смежными отделами включая отдел продаж, сертифкации, технической поддержки, логистики, НИОКР, в рамках процессов, связанных с жизненным циклом продукта;
- Ценообразование и позиционирование продуктов на рынке РФ и СНГ;
- Проведение презентаций и обучений по продукту для внутренних и внешних клиентов;
- Формирование и ведение маркетинговых инструментов по продукту (печатная продкция, презентации, демо-стенды и т.п.);
- Участие в формировании маркетинговых стратегий;
- Планирование продаж;
- Взаимодействие с зарубежными поставщиками.
Требования:
- Высшее образование (техническое образование в области электротехники);
- Опыт работы на позиции менеджера по продукту в производственной компании не менее 1 года;
- Знание английского языка на разговорном уровне;
- Знание рынка НКУ и оборудования для распределения низкого напряжения (оболочки, силовые автоматические выключатели, рубильники и т.п) - будет преимуществом.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.