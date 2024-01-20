О компании Карьера Вакансии Менеджер по продукту (Металлические оболочки и НКУ)

Обязанности:

  • Участие в управлении жизненным циклом продуктов;
  • Подготовка запуска новых продуктов и расширения товарного ассортимента;
  • Конкурентный анализ;
  • Взаимодействие со смежными отделами включая отдел продаж, сертифкации, технической поддержки, логистики, НИОКР, в рамках процессов, связанных с жизненным циклом продукта;
  • Ценообразование и позиционирование продуктов на рынке РФ и СНГ;
  • Проведение презентаций и обучений по продукту для внутренних и внешних клиентов;
  • Формирование и ведение маркетинговых инструментов по продукту (печатная продкция, презентации, демо-стенды и т.п.);
  • Участие в формировании маркетинговых стратегий;
  • Планирование продаж;
  • Взаимодействие с зарубежными поставщиками.
     

 

Требования:

  • Высшее образование (техническое образование в области электротехники);
  • Опыт работы на позиции менеджера по продукту в производственной компании не менее 1 года;
  • Знание английского языка на разговорном уровне;
  • Знание рынка НКУ и оборудования для распределения низкого напряжения (оболочки, силовые автоматические выключатели, рубильники и т.п) - будет преимуществом.
     

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
     
Москва ,
От 1 года до 3 лет