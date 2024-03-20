О компании Карьера Вакансии Менеджер по продукту модульное оборудование

Обязанности:

  • Управление жизненным циклом продуктовой группы «модульное оборудование»;
  • Реализация и контроль целевых показателей по объёмам продаж и прибыльности продукции;
  • Анализ рынка и конкурентной среды;
  • Создание и реализация стратегии по запуску и продвижению новинок на рынке РФ и СНГ;
  • Определение целевых каналов и стратегии продвижения по существующему ассортименту оборудования;
  • Эффективное взаимодействии со смежными подразделениями в условиях матричной организационной структуры;
  • Взаимодействие с зарубежными производителями / поставщиками оборудования;
  • Формирование маркетингового бюджета на год, в рамках принятой стратегии по продвижению продукции;
  • Формирование и корректировка тарифных цен по гамме продукции с учетом согласованной маржинальности и текущей ситуации на рынке;
  • Формирование и поддержка актуальности информации по продукции в различных информационных системах компании;
  • Локализация и обеспечение наличия и состава, необходимых для продаж, печатных материалов (каталоги, паспорта, инструкции, сертификаты);
  • Управление складскими запасами на ежемесячной основе;
  • Разработка и внедрение маркетинговых инструментов для продвижения продукции на рынке (презентации для коммерческих специалистов, собственные презентации, рекламные и рекламно-технические фильмы, буклеты, каталоги, success stories, reference lists, статьи для внутренних и внешних изданий);
  • Соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка и информирование руководства о всех нарушениях.


Требования:

  • Высшее образование в области Электротехники / Энергетике;
  • Обязателен опыт работы в сфере продуктового маркетинга от 3-х лет на электротехническом рынке;
  • Преимуществом является опыт работы в продакт менеджменте по направлению модульное оборудование;
  • Знание английского языка;
  • Навыки публичных выступлений;
  • Способность быстро принимать взвешенные решения;
  • Проактивный подход и стремление к саморазвитию;
  • Продвинутый уровень владения ПК.


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 3 до 6 лет