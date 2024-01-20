Обязанности:
- Создание и реализация стратегии по запуску и продвижению новой продукции на рынке РФ и СНГ;
- Определение целевых каналов и стратегии продвижения по существующему ассортименту оборудования;
- Эффективное взаимодействии со смежными подразделениями в условиях матричной организационной структуры;
- Взаимодействие с зарубежными производителями / поставщиками оборудования;
- Формирование маркетингового бюджета на год, в рамках принятой стратегии по продвижению продукции;
- Формирование и корректировка тарифных цен по гамме продукции с учетом согласованной маржинальности и текущей ситуации на рынке;
- Формирование и поддержка актуальности информации по продукции в различных информационных системах компании;
- Локализация и обеспечение наличия и состава, необходимых для продаж, печатных материалов (каталоги, паспорта, инструкции, сертификаты);
- Управление складскими запасами на ежемесячной основе;
- Разработка и внедрение маркетинговых инструментов для продвижения продукции на рынке (презентации для коммерческих специалистов, собственные презентации, рекламные и рекламно-технические фильмы, буклеты, каталоги, success stories, reference lists, статьи для внутренних и внешних изданий).
Требования:
- Высшее образование в области Электротехники / Энергетике. Возможно рассмотрение кандидатов с экономическим образованием;
- Опыт работы в сфере продуктового маркетинга от 2-х лет на электротехническом рынке.
- Знание рынка металлических шкафов, пластиковых щитков и климатического оборудования;
- Знание английского языка.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.