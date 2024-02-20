В департамент маркетинга требуется менеджер по продукту - оборудование среднего напряжения (оборудование 6-35кВ, КРУ, трансформаторы, НКУ).
Обязанности:
- Участие в управлении жизненным циклом продуктов;
- Участие в формировании маркетинговых стратегий;
- Подготовка запуска новых продуктов и расширения товарного ассортимента;
- Конкурентный анализ;
- Взаимодействие со смежными отделами включая отдел продаж, сертифкации, технической поддержки, логистики, НИОКР, в рамках процессов, связанных с жизненным циклом продукта;
- Ценообразование и позиционирование продуктов на рынке РФ и СНГ;
- Формирование и ведение маркетинговых инструментов по продукту (печатная продукция, презентации, демо-стенды, каталоги, истории успеха, и т.п.), поддержка актуальности информации по продукции в различных информационных системах компании;
- Проведение презентаций и обучений по продукту для внутренних и внешних клиентов;
- Планирование и анализ продаж;
- Взаимодействие с заводом-изготовителем;
- Участие в проектах по разработке и локализации компонентов совместно с R&D и заводом-изготовителем;
- Взаимодействие с зарубежными поставщиками.
Требования:
- Высшее образование (техническое образование электроэнергетики, электротехники);
- Опыт работы на позиции менеджера по продукту в производственной компании не менее 1 года;
- Знание английского языка на разговорном уровне;
- Знание рынка оборудования среднего напряжения (КРУ, КРУЭ, КСО).
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.