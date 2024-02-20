О компании Карьера Вакансии Менеджер по продукту (среднее напряжение)

В департамент маркетинга требуется менеджер по продукту - оборудование среднего напряжения (оборудование 6-35кВ, КРУ, трансформаторы, НКУ).

Обязанности:

  • Участие в управлении жизненным циклом продуктов;
  • Участие в формировании маркетинговых стратегий;
  • Подготовка запуска новых продуктов и расширения товарного ассортимента;
  • Конкурентный анализ;
  • Взаимодействие со смежными отделами включая отдел продаж, сертифкации, технической поддержки, логистики, НИОКР, в рамках процессов, связанных с жизненным циклом продукта;
  • Ценообразование и позиционирование продуктов на рынке РФ и СНГ;
  • Формирование и ведение маркетинговых инструментов по продукту (печатная продукция, презентации, демо-стенды, каталоги, истории успеха, и т.п.), поддержка актуальности информации по продукции в различных информационных системах компании;
  • Проведение презентаций и обучений по продукту для внутренних и внешних клиентов;
  • Планирование и анализ продаж;
  • Взаимодействие с заводом-изготовителем;
  • Участие в проектах по разработке и локализации компонентов совместно с R&D и заводом-изготовителем;
  • Взаимодействие с зарубежными поставщиками.


Требования:

  • Высшее образование (техническое образование электроэнергетики, электротехники);
  • Опыт работы на позиции менеджера по продукту в производственной компании не менее 1 года;
  • Знание английского языка на разговорном уровне;
  • Знание рынка оборудования среднего напряжения (КРУ, КРУЭ, КСО).


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 3 до 6 лет