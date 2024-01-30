Обязанности:
- Подготовка материалов и проведение внутренних презентаций для команд продаж, с целью развития навыков продаж оборудования среднего напряжения;
- Совместно с командой сегментных и региональных продаж участие в сделках/проектах, с целью продвижения оборудования среднего напряжения;
- Критический анализ архитектуры проекта и технических решений заказчика, поиск возможностей оптимизации решений;
- Участие в переговорах со специалистами заказчика. Защита и обоснование предложений;
- Проведение продуктовых презентаций заказчикам и партнерам;
- Критический анализ прогноза продаж в части оборудования среднего напряжения и подготовка поквартального финансового прогноза;
- Селективный отбор фокусных проектов на основании собственного анализа проектов с технической и коммерческой стороны;
- Анимация RtC партнеров совместно с командой канальных продаж;
- Получение оперативной обратной связи о выдаваемых тендерной командой предложениях и их корректировка при необходимости;
- Предоставление обратной связи отделу маркетинга о конкурентоспособности оборудования среднего напряжения. Подготовка рекомендаций по корректировки предложения.
Требования:
- Высшее образование: электро-техническое;
- Знание рынка оборудования СН – «среднее напряжение», оборудование 6-35кВ, КРУ, трансформаторы, НКУ;
- Знание основ проектного менеджмента;
- Коммуникабельность, умение вести переговоры, взаимодействовать со смежными подразделениями/бизнесами;
- Умение читать и готовить однолинейные схемы;
ПО: Autocad, Word, Excel;
- Готовность к краткосрочным командировкам.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.