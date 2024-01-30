О компании Карьера Вакансии Менеджер по развитию бизнеса оборудования среднего напряжения

Обязанности:

  • Подготовка материалов и проведение внутренних презентаций для команд продаж, с целью развития навыков продаж оборудования среднего напряжения;
  • Совместно с командой сегментных и региональных продаж участие в сделках/проектах, с целью продвижения оборудования среднего напряжения;
  • Критический анализ архитектуры проекта и технических решений заказчика, поиск возможностей оптимизации решений;
  • Участие в переговорах со специалистами заказчика. Защита и обоснование предложений;
  • Проведение продуктовых презентаций заказчикам и партнерам;
  • Критический анализ прогноза продаж в части оборудования среднего напряжения и подготовка поквартального финансового прогноза;
  • Селективный отбор фокусных проектов на основании собственного анализа проектов с технической и коммерческой стороны;
  • Анимация RtC партнеров совместно с командой канальных продаж;
  • Получение оперативной обратной связи о выдаваемых тендерной командой предложениях и их корректировка при необходимости;
  • Предоставление обратной связи отделу маркетинга о конкурентоспособности оборудования среднего напряжения. Подготовка рекомендаций по корректировки предложения.
     

Требования:

  • Высшее образование: электро-техническое;
  • Знание рынка оборудования СН – «среднее напряжение», оборудование 6-35кВ, КРУ, трансформаторы, НКУ;
  • Знание основ проектного менеджмента;
  • Коммуникабельность, умение вести переговоры, взаимодействовать со смежными подразделениями/бизнесами;
  • Умение читать и готовить однолинейные схемы;
    ПО: Autocad, Word, Excel;
  • Готовность к краткосрочным командировкам.
     

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
     
Москва ,
От 3 до 6 лет