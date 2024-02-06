Готовы рассмотреть кандидатов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Обязанности:
- Взаимодействие с партнером с целью выработки стратегии продаж оборудования низкого напряжение;
- Совместно с партером участвовать в развитии продаж оборудования низкого напряжения через каналы: ОЕМ, сборщики щитового оборудования, промышленные предприятия и т.д;
- Совместно с партнером реализовывать маркетинговую стратегию по продвижению продуктов и решений компании;
- Совместно с командой сегментных и региональных продаж участие в сделках/проектах, с целью продвижения оборудования низкого напряжения через каналы продаж партнера;
- Участие в переговорах со специалистами конечных заказчиков и партнеров. Защита и обоснование предложений;
- Проведение продуктовых презентаций заказчикам и партнерам;
- Проведение обучений сотрудников отдела продаж партнера;
- Критический анализ прогноза продаж через партнера в части оборудования низкого напряжения и подготовка поквартального финансового прогноза;
- Селективный отбор фокусных проектов и организаций на основании собственного анализа проектов с технической и коммерческой стороны;
- Получение оперативной обратной связи о работе команды продаж партнера и их корректировка при необходимости;
- Предоставление обратной связи отделу маркетинга о конкурентоспособности оборудования низкого напряжения. Подготовка рекомендаций по корректировки предложения;
- Конкурентный анализ рынка на основе данных партера и компаний второго эшелона.
Требования:
- Высшее образование: электро-техническое;
- Знание рынка оборудования низкого напряжения;
- Знание основ маркетинга и проектного менеджмента;
- Опыт работы в продажах от 3-х лет;
- Коммуникабельность, умение вести переговоры, взаимодействовать со смежными подразделениями/бизнесами;
- Готовность к командировкам (50% рабочего времени).
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.