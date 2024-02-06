О компании Карьера Вакансии Менеджер по развитию бизнеса систем низкого напряжения

Готовы рассмотреть кандидатов из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Обязанности:

  • Взаимодействие с партнером с целью выработки стратегии продаж оборудования низкого напряжение;
  • Совместно с партером участвовать в развитии продаж оборудования низкого напряжения через каналы: ОЕМ, сборщики щитового оборудования, промышленные предприятия и т.д;
  • Совместно с партнером реализовывать маркетинговую стратегию по продвижению продуктов и решений компании;
  • Совместно с командой сегментных и региональных продаж участие в сделках/проектах, с целью продвижения оборудования низкого напряжения через каналы продаж партнера;
  • Участие в переговорах со специалистами конечных заказчиков и партнеров. Защита и обоснование предложений;
  • Проведение продуктовых презентаций заказчикам и партнерам;
  • Проведение обучений сотрудников отдела продаж партнера;
  • Критический анализ прогноза продаж через партнера в части оборудования низкого напряжения и подготовка поквартального финансового прогноза;
  • Селективный отбор фокусных проектов и организаций на основании собственного анализа проектов с технической и коммерческой стороны;
  • Получение оперативной обратной связи о работе команды продаж партнера и их корректировка при необходимости;
  • Предоставление обратной связи отделу маркетинга о конкурентоспособности оборудования низкого напряжения. Подготовка рекомендаций по корректировки предложения;
  • Конкурентный анализ рынка на основе данных партера и компаний второго эшелона.


Требования:

  • Высшее образование: электро-техническое;
  • Знание рынка оборудования низкого напряжения;
  • Знание основ маркетинга и проектного менеджмента;
  • Опыт работы в продажах от 3-х лет;
  • Коммуникабельность, умение вести переговоры, взаимодействовать со смежными подразделениями/бизнесами;
  • Готовность к командировкам (50% рабочего времени).


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 3 до 6 лет