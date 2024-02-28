Обязанности:
- Продажи через партнёрскую сеть (Сборщики Щитового Оборудования), продвижение электротехнического оборудования в канале щитовики + проектные продажи;
- Установление деловых взаимоотношений и проведение переговоров с партнёрами, выявление их текущих и потенциальных потребностей, создание и ведение клиентской базы;
- Наращивание портфеля проектов, контроль и актуализация информации по проектам;
- Выполнение основных целей и KPI бизнеса;
- Контроль сроков исполнения заказов, обеспечение своевременности поставки заказанного оборудования;
- Организация технических семинаров для персонала партнёра, с целью повышения уровня информированности о технических возможностях и эффективности использовании продукции Systeme Electric;
- Изучение и анализ регионального рынка (потенциал, тенденции, конкуренты, и т.д.), разработка предложений по наиболее эффективному развитию бизнеса Systeme Electric в данном секторе рынка.
Требования:
- Высшее техническое образование;
- Понимание специфики и структуры проектных продаж приветствуется;
- Опыт активных продаж от 2 лет (электротехника или смежные направления);
- Отличные коммуникативные навыки;
- Готовность к командировкам.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.