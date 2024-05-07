О компании Карьера Вакансии Менеджер по цифровому маркетингу

Обязанности:

  • Создание продуктового и брендированного контента для использования на площадках партнеров и обновление собственной продуктовой базы данных согласно требованиям рынка электронной коммерции (фото 360, короткие видео, лендинги, участие в разработке цифровых инструментов);
  • Помощь в составлении годовых планов дистрибьюторов и создание контента для рекламных кампаний на партнерских площадках;
  • Подготовка и запуск рекламных кампаний на площадках партнеров;
  • Отслеживание результатов рекламных кампаний на площадках партнеров согласно требованиям компании (отслеживание в даш-борде в DBI);
  • Распределение выделенных годовых маркетинговых бюджетов на целевые активности партнеров в рамках плана;
  • Аттестация сайтов партнеров в рамках программы с аудитом пути пользователя и выводами по воронке продаж;
  • Аккаунты: дистрибьюторы. Общее число аккаунтов до 30.


Требования:

  • Аналогичный опыт работы от 3х лет;
  • Хорошее знание digital marketing и e-commerce;
  • Знание excel.


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 1 года до 3 лет