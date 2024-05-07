Обязанности:
- Создание продуктового и брендированного контента для использования на площадках партнеров и обновление собственной продуктовой базы данных согласно требованиям рынка электронной коммерции (фото 360, короткие видео, лендинги, участие в разработке цифровых инструментов);
- Помощь в составлении годовых планов дистрибьюторов и создание контента для рекламных кампаний на партнерских площадках;
- Подготовка и запуск рекламных кампаний на площадках партнеров;
- Отслеживание результатов рекламных кампаний на площадках партнеров согласно требованиям компании (отслеживание в даш-борде в DBI);
- Распределение выделенных годовых маркетинговых бюджетов на целевые активности партнеров в рамках плана;
- Аттестация сайтов партнеров в рамках программы с аудитом пути пользователя и выводами по воронке продаж;
- Аккаунты: дистрибьюторы. Общее число аккаунтов до 30.
Требования:
- Аналогичный опыт работы от 3х лет;
- Хорошее знание digital marketing и e-commerce;
- Знание excel.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.