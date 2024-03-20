О компании Карьера Вакансии Менеджер проектов

Обязанности:

  • Эффективное управление и руководство различными бизнес-процессами с использованием методологии Канбан,
  • Координация работы межфункциональных команд для обеспечения бесперебойной работы и выполнения проектов,
  • Контроль за сроками проектов, управление расписаниями и своевременное выполнение задач
  • Управление проектной документацией;
  • Управление коммуникациями;
  • Управление рисками;
  • Управление ресурсами;
  • Управление поставками проекта;
  • Развитие системы управления проектами.

Требования:

  • Опыт работы менеджером проектов / Продакт-менеджером / Бренд-менеджером / Категорийным менеджером в электротехнической или электротехнической компании от 2-х лет,
  • Навык успешного взаимодействия с подразделениями внутри компании (отдел продаж, логистики, маркетинга),
  • Опыт работы с китайскими фабриками, опыт взаимодействия, ведения переговоров (опыт работы в ВЭД и закупках как преимущество, понимание процессов вывоза товара, размещения заказов, контроля качества),
  • Сильные аналитические способности, умение работать с большим объёмом данных,
  • Готовность к командировкам,
  • Умение работать в режиме многозадачности и расставлять приоритеты,
  • Высокая работоспособность,
  • Проактивная позиция, работа на результат

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией);
  • Гибридный формат работы (home office/office);
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Москва ,
От 3 до 6 лет