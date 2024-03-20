Обязанности:
- Эффективное управление и руководство различными бизнес-процессами с использованием методологии Канбан,
- Координация работы межфункциональных команд для обеспечения бесперебойной работы и выполнения проектов,
- Контроль за сроками проектов, управление расписаниями и своевременное выполнение задач
- Управление проектной документацией;
- Управление коммуникациями;
- Управление рисками;
- Управление ресурсами;
- Управление поставками проекта;
- Развитие системы управления проектами.
Требования:
- Опыт работы менеджером проектов / Продакт-менеджером / Бренд-менеджером / Категорийным менеджером в электротехнической или электротехнической компании от 2-х лет,
- Навык успешного взаимодействия с подразделениями внутри компании (отдел продаж, логистики, маркетинга),
- Опыт работы с китайскими фабриками, опыт взаимодействия, ведения переговоров (опыт работы в ВЭД и закупках как преимущество, понимание процессов вывоза товара, размещения заказов, контроля качества),
- Сильные аналитические способности, умение работать с большим объёмом данных,
- Готовность к командировкам,
- Умение работать в режиме многозадачности и расставлять приоритеты,
- Высокая работоспособность,
- Проактивная позиция, работа на результат
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией);
- Гибридный формат работы (home office/office);
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.