О компании Карьера Вакансии Менеджер развития проектов непрерывного улучшения и системы управления качества

Обязанности:

  • Подготовка и лидирование внутреннего и внешнего аудитов СМК
  • Участие в разработке новых и пересмотре действующих стандартов Компании
  • Участие во внедрении принятых стандартов, контроль их соблюдения, обучение персонала работе по стандартам СМК
  • Оценка бизнес-процессов на основе их ключевых показателей качества
  • Поиск возможных зон для улучшения работы Компании/бизнес-процессов, внедрение улучшений
  • Контроль эффективности проведенных мероприятий для последующей коррекции действий в целях достижения заданного уровня качества
  • Проведение вводного обучения персонала «Знакомство с СМК»
  • Лидирование направления Customer voice, участие во внедрении и развитии инструмента
  • Подготовка отчетов и презентаций для руководства компании
  • Организация автоматизации бизнес-процессов в 1С (формирование технических требований, контроль выполнения IT-службой)
  • Работа с претензиями внешних и внутренних клиентов в рамках функциональной ответственности

Требования:

  • Высшее образование (желательно по Системе Качества или техническое);
  • Высокий уровень цифровых навыков;
  • Опыт работы от 3х лет в производственной компании;
  • Знание принципов, требований и стандартов системы менеджмента ISO 9001, 20000, 14001, 45001;
  • Владение методами сбора и обработки информации;
  • Аналитический и бизнес-ориентированный склад ума, понимание взаимосвязи внутренних процессов бизнеса;
  • Коммуникативные навыки делового общения (в частности, письма);
  • Стрессоустойчивость;
  • Аккуратность, внимательность к деталям, быстрая обучаемость.

Условия:

  • График работы 5/2 с 9.00 или 10.00
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • После испытательного срока (3 месяца) возможно работать 1 день в неделю удаленно по согласованию с руководителем
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Возможность бесплатного изучения английского языка после испытательного срока
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 3 до 6 лет