Обязанности:
- Подготовка и лидирование внутреннего и внешнего аудитов СМК
- Участие в разработке новых и пересмотре действующих стандартов Компании
- Участие во внедрении принятых стандартов, контроль их соблюдения, обучение персонала работе по стандартам СМК
- Оценка бизнес-процессов на основе их ключевых показателей качества
- Поиск возможных зон для улучшения работы Компании/бизнес-процессов, внедрение улучшений
- Контроль эффективности проведенных мероприятий для последующей коррекции действий в целях достижения заданного уровня качества
- Проведение вводного обучения персонала «Знакомство с СМК»
- Лидирование направления Customer voice, участие во внедрении и развитии инструмента
- Подготовка отчетов и презентаций для руководства компании
- Организация автоматизации бизнес-процессов в 1С (формирование технических требований, контроль выполнения IT-службой)
- Работа с претензиями внешних и внутренних клиентов в рамках функциональной ответственности
Требования:
- Высшее образование (желательно по Системе Качества или техническое);
- Высокий уровень цифровых навыков;
- Опыт работы от 3х лет в производственной компании;
- Знание принципов, требований и стандартов системы менеджмента ISO 9001, 20000, 14001, 45001;
- Владение методами сбора и обработки информации;
- Аналитический и бизнес-ориентированный склад ума, понимание взаимосвязи внутренних процессов бизнеса;
- Коммуникативные навыки делового общения (в частности, письма);
- Стрессоустойчивость;
- Аккуратность, внимательность к деталям, быстрая обучаемость.
Условия:
- График работы 5/2 с 9.00 или 10.00
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- После испытательного срока (3 месяца) возможно работать 1 день в неделю удаленно по согласованию с руководителем
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Возможность бесплатного изучения английского языка после испытательного срока
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании