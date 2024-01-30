Научно-технический центр "Механотроника" - ведущий разработчик интеллектуальных систем релейной защиты и автоматизации. Мы создаем инновационное оборудование и программное обеспечение. В нашу R&D команду требуются увлеченные Embedded-разработчики.

Обязанности

  • Разработка встраиваемого ПО для микроконтроллеров и микропроцессоров;
  • Участие в разработке архитектуры программного обеспечения;
  • Участие в процессе проектирования электронных устройств, взаимодействие со смежными специалистами (разработчиками аппаратной части, разработчиками ПО верхнего уровня, инженерами по тестированию);
  • Наладка, запуск и сопровождение разрабатываемого программного обеспечения.
     

Требования

  • Продолжительный опыт разработки на C/C++ (микроконтроллеры, embedded software);
  • Опыт разработки встраиваемого ПО (в т.ч. под ОС Linux - будет преимуществом);
  • Знание архитектур ARM (Cortex A/M/R), опыт работы с многоядерными MPU/MCU;
  • Знание интерфейсов Ethernet, UART, I2C, SPI и т.д.;
  • Умение разобраться в чужом коде, умение писать хорошо структурированный и документированный код.
     

Условия

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ;
  • Возможность предоставления брони;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Возможность частичной работы из дома (после прохождения испытательного срока);
Санкт-Петербург ,
От 3 до 6 лет
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