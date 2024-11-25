Мы ищем специалиста для работы с наполнением сайта и базы данных, интеграции и корректировки данных через API. Вам предстоит активно участвовать в развитии цифровых инструментов и внедрении новых решений. Предстоит заниматься наполнением и обновлением базы данных с использованием API, корректировкой и оптимизацией данных.
Обязанности:
- Внедрение и адаптация новых цифровых инструментов
- Подготовка и настройка конфигураторов
- Создание и корректировка материалов для лендинговых страниц
- Активное участие в выставках и подготовка к мероприятиям
- Помощь в сборе спецификаций, упаковке и сборе образцов для презентаций
- Подготовка информационных материалов
- Поддержка менеджеров по продукции и проектных менеджеров в решении повседневных задач
Требования:
- Техническое образование / образование в области информационных технологий приветствуется
Приветствуется опыт работы с веб-сайтами и конфигураторами
Развитые навыки командной работы, коммуникабельность, открытость
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (3 дня в неделю работа в офисе, 2 дня - дома)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
Мы ищем сотрудника, готового к активной работе в динамичной команде и нацеленного на рост вместе с нами!
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ