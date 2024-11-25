Мы ищем специалиста для работы с наполнением сайта и базы данных, интеграции и корректировки данных через API. Вам предстоит активно участвовать в развитии цифровых инструментов и внедрении новых решений. Предстоит заниматься наполнением и обновлением базы данных с использованием API, корректировкой и оптимизацией данных.

Обязанности:

Внедрение и адаптация новых цифровых инструментов

Подготовка и настройка конфигураторов

Создание и корректировка материалов для лендинговых страниц

Активное участие в выставках и подготовка к мероприятиям

Помощь в сборе спецификаций, упаковке и сборе образцов для презентаций

Подготовка информационных материалов

Поддержка менеджеров по продукции и проектных менеджеров в решении повседневных задач

Требования:

Техническое образование / образование в области информационных технологий приветствуется

Приветствуется опыт работы с веб-сайтами и конфигураторами

Развитые навыки командной работы, коммуникабельность, открытость

Условия:

Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)

ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы

Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (3 дня в неделю работа в офисе, 2 дня - дома)

Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам

Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone

Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы

Мы ищем сотрудника, готового к активной работе в динамичной команде и нацеленного на рост вместе с нами!