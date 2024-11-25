Мы ищем специалиста для работы с наполнением сайта и базы данных, интеграции и корректировки данных через API. Вам предстоит активно участвовать в развитии цифровых инструментов и внедрении новых решений. Предстоит заниматься наполнением и обновлением базы данных с использованием API, корректировкой и оптимизацией данных.

Обязанности:

  • Внедрение и адаптация новых цифровых инструментов
  • Подготовка и настройка конфигураторов
  • Создание и корректировка материалов для лендинговых страниц
  • Активное участие в выставках и подготовка к мероприятиям
  • Помощь в сборе спецификаций, упаковке и сборе образцов для презентаций
  • Подготовка информационных материалов
  • Поддержка менеджеров по продукции и проектных менеджеров в решении повседневных задач

Требования:

  • Техническое образование / образование в области информационных технологий приветствуется
    Приветствуется опыт работы с веб-сайтами и конфигураторами
    Развитые навыки командной работы, коммуникабельность, открытость

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (3 дня в неделю работа в офисе, 2 дня - дома)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы

Мы ищем сотрудника, готового к активной работе в динамичной команде и нацеленного на рост вместе с нами!

  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Москва
Без опыта
