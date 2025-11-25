Обязанности:
- Отвечать за весь процесс по размещению заказов к поставщикам и осуществлять контроль параметров по закреплённым категориям товаров
- Производить размещение заказов на закупку у поставщиков продукции в системе 1C
- Контролировать ключевые показатели эффективности (уровень логистического сервиса; количество невыполненных клиентских заказов, уровень складских запасов):
- анализировать причины несоответствия целевым показателям
- принимать решения о необходимом взаимодействии с поставщиками или внутренними подразделениями компании
- осуществлять действия по улучшению ключевых показателей
- Поддерживать корректные данные в ERP системе, отражающие реальную ситуацию с поставками (сроки поставки, объем и пр.)
- Своевременно отвечать на запросы Центра Поддержки Клиентов по ускорению клиентских заказов в системе Bitrix
Требования:
- Аналитические способности
- Уверенный уровень владения Excel (ВПР, сводные таблицы, формулы)
- Навыки грамотной письменной и устной коммуникации с заказчиком и партнером
- Умение расставлять приоритеты, работать в режиме многозадачности
- Опыт работы в 1С как преимущество
- Знание английского языка на уровне В1 / В2
Условия:
- Старт карьеры в крупной компании
- Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Возможность совмещать с учебой
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста