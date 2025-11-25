Обязанности:

  • Отвечать за весь процесс по размещению заказов к поставщикам и осуществлять контроль параметров по закреплённым категориям товаров
  • Производить размещение заказов на закупку у поставщиков продукции в системе 1C
  • Контролировать ключевые показатели эффективности (уровень логистического сервиса; количество невыполненных клиентских заказов, уровень складских запасов):
  • анализировать причины несоответствия целевым показателям
  • принимать решения о необходимом взаимодействии с поставщиками или внутренними подразделениями компании
  • осуществлять действия по улучшению ключевых показателей
  • Поддерживать корректные данные в ERP системе, отражающие реальную ситуацию с поставками (сроки поставки, объем и пр.)
  • Своевременно отвечать на запросы Центра Поддержки Клиентов по ускорению клиентских заказов в системе Bitrix

Требования:

  • Аналитические способности
  • Уверенный уровень владения Excel (ВПР, сводные таблицы, формулы)
  • Навыки грамотной письменной и устной коммуникации с заказчиком и партнером
  • Умение расставлять приоритеты, работать в режиме многозадачности
  • Опыт работы в 1С как преимущество
  • Знание английского языка на уровне В1 / В2

Условия:

  • Старт карьеры в крупной компании
  • Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Возможность совмещать с учебой
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста
