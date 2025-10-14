Обязанности:

  • Проведение расчетов прибыльности сделок;
  • Подготовка бюджетных оценок, коммерческих предложений и спецификаций к рамочным договорам;
  • Согласование БО, КП и спецификаций в соответствии с утвержденными правилами и стандартами;
  • Контроль процесса размещения заказов по выданным КП/спецификациям, своевременная эскалация проблемных ситуаций;
  • Передача подписанных КП/спецификаций в исполнение ответственным подразделениям;
  • Выполнение дополнительных поручений руководства, связанных с размещением и исполнением заказов.


Требования:

  • Внимательность и аккуратность;
  • Умение работать с документами;
  • Опыт работы с электронными таблицами;
  • Навыки работы с Microsoft Excel;
  • Готовность к обучению и развитию в сфере проектной работы;


Условия:

  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Старт карьеры в крупной компании.
Москва
Без опыта
