Обязанности:
- Проведение расчетов прибыльности сделок;
- Подготовка бюджетных оценок, коммерческих предложений и спецификаций к рамочным договорам;
- Согласование БО, КП и спецификаций в соответствии с утвержденными правилами и стандартами;
- Контроль процесса размещения заказов по выданным КП/спецификациям, своевременная эскалация проблемных ситуаций;
- Передача подписанных КП/спецификаций в исполнение ответственным подразделениям;
- Выполнение дополнительных поручений руководства, связанных с размещением и исполнением заказов.
Требования:
- Внимательность и аккуратность;
- Умение работать с документами;
- Опыт работы с электронными таблицами;
- Навыки работы с Microsoft Excel;
- Готовность к обучению и развитию в сфере проектной работы;
Условия:
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Старт карьеры в крупной компании.