Обязанности:
- Авторизация заказов;
- Сбор финансовой отчетности клиентов;
- Базовая аналитика по кредитному менеджменту;
- Взаимодействие с Центром Поддержки Клиентов;
- Работа в 1С;
- Сканирование и архивирование документов.
Требования:
- Высшее образование (экономика\финансы), готовы рассмотреть также студентов последних курсов;
- Готовность работать полный рабочий день;
- Желание развиваться в финансах;
- Уверенное владение Excel и PowerPoint
- Опыт работы или наличие пройденных стажировок будет преимуществом.
Условия:
- Старт карьеры в крупной компании;
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста.