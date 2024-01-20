О компании Карьера Вакансии Младший кредитный контролер

Обязанности:

  • Авторизация заказов;
  • Сбор финансовой отчетности клиентов;
  • Базовая аналитика по кредитному менеджменту;
  • Взаимодействие с Центром Поддержки Клиентов;
  • Работа в 1С;
  • Сканирование и архивирование документов.
     

Требования:

  • Высшее образование (экономика\финансы), готовы рассмотреть также студентов последних курсов;
  • Готовность работать полный рабочий день;
  • Желание развиваться в финансах;
  • Уверенное владение Excel и PowerPoint
  • Опыт работы или наличие пройденных стажировок будет преимуществом.
     

Условия:

  • Старт карьеры в крупной компании;
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста.
Москва
Без опыта