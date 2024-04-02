Мы ищем младшего инженера 3-го уровня поддержки ИТ-инфраструктуры.
График работы сменный, 2/2 по 12 часов.
Гибридный формат работы.
Обязанности:
- Выполнять заявки через ITSM систему: запросы, обращения, инциденты;
- Обеспечивать бесперебойную поддержку ИТ-инфраструктуры: корпоративная сеть, среда виртуализации, сервера, информационные системы;
- Проверять работоспособность информационных систем;
- Оперативно реагировать на критичные события мониторинга и решать инциденты;
- Взаимодействовать со смежными отделами и внешними поставщиками услуг;
- Соблюдать информационную безопасность инфраструктуры;
- Участвовать в развитии и внедрении информационных систем.
Требования:
- Опыт работы системным администратором или в подобной сфере от 1 года;
- Базовые навыки администрирования серверных ОС семейства Windows, Linux;
- Базовые навыки администрирования сети и серверной инфраструктуры;
- Навыки работы с доменом и основными ИТ сервисами: DNS, DHCP, Exchange, и тд.
- Стремление расти и развивать свои компетенции в сфере ИТ-инфраструктуры.
- Будет плюсом: Понимание основных принципов ITIL; Понимание основных принципов информационной безопасности; Опыт работы с системами виртуализации VmWare и облачными технологиями; Опыт работы с оборудованием Cisco, Fortigate.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.