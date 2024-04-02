О компании Карьера Вакансии Младший системный администратор

Мы ищем младшего инженера 3-го уровня поддержки ИТ-инфраструктуры.

График работы сменный, 2/2 по 12 часов.

Гибридный формат работы.

Обязанности:

  • Выполнять заявки через ITSM систему: запросы, обращения, инциденты;
  • Обеспечивать бесперебойную поддержку ИТ-инфраструктуры: корпоративная сеть, среда виртуализации, сервера, информационные системы;
  • Проверять работоспособность информационных систем;
  • Оперативно реагировать на критичные события мониторинга и решать инциденты;
  • Взаимодействовать со смежными отделами и внешними поставщиками услуг;
  • Соблюдать информационную безопасность инфраструктуры;
  • Участвовать в развитии и внедрении информационных систем.

Требования:

  • Опыт работы системным администратором или в подобной сфере от 1 года;
  • Базовые навыки администрирования серверных ОС семейства Windows, Linux;
  • Базовые навыки администрирования сети и серверной инфраструктуры;
  • Навыки работы с доменом и основными ИТ сервисами: DNS, DHCP, Exchange, и тд.
  • Стремление расти и развивать свои компетенции в сфере ИТ-инфраструктуры.
  • Будет плюсом: Понимание основных принципов ITIL; Понимание основных принципов информационной безопасности; Опыт работы с системами виртуализации VmWare и облачными технологиями; Опыт работы с оборудованием Cisco, Fortigate.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет