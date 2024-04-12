О компании Карьера Вакансии Младший специалист поддержки ИТ-сервисов для конечных пользователей

Обязанности:

  • Прием заявок от пользователей по телефону горячей линии или на web-портале
  • Регистрация, классификация запросов, согласно инструкциям по направлениям сервисов
  • Удаленная поддержка и консультирование пользователей Компании
  • Проведение тренингов\обучения по стандартным сервисам и услугам команды ИТ
  • Маршрутизация на последующие линии поддержки при невозможности решить вопрос 1й линией согласно матрице функций
  • Управление процессом критичных заявок и информирование всех заинтересованных сторон
  • Предоставление пользователям обратной связи по решаемым заявкам и сбор показателей удовлетворенности пользователей
  • Управление базой знаний (накопление инструкций и их актуализация)
  • Работа в установленном индивидуальном графике
  • Работа с учетными записями пользователей в Active Directory или другом назначенном ресурсе организации
  • Участие в общих проектах по цифровизации компании в составе команды Systeme Digital/Информационных технологий
  • Глубокое знание корпоративных программных продуктах, ориентирование в них и помощь пользователям по работе с этими инструментами
  • Администрирование инструментов безопасной печати
  • Выполнение других поручений и заданий руководителя в соответствии с производственной необходимостью,
  • Соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка и информирование руководства о всех нарушениях, предупреждение руководства о возникновении возможных факторов, которые могут ставить под угрозу безопасность персонала, нарушать рабочий процесс и нанести ущерб компании.
  • Защита интересов Компании на всех уровнях. Соблюдение Кодекса Деловой Этики и информирование руководства о всех фактах его нарушения.
  • Внедрять лучшие практики ITIL
  • Поддерживать уровень удовлетворённости пользователей
  • Соблюдение выполнения KPIs
  • Вовлеченности в процесс обновления оборудования для сотрудников
  • Поддержка сервисов и услуг команды ИТ
  • Вовлеченность в тестирования продуктов ИТ для конечных пользователей

Требования:

  • Сильные коммуникативные навыки
  • Стрессоустойчивость
  • Высокая самоорганизованность, ответственность
  • Грамотная устная речь, четкая дикция
  • Логическое мышление и внимательность
  • Высокая обучаемость
  • Умение работать в режиме многозадачности

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Козьмодемьянск
Без опыта