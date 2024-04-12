Обязанности:
- Прием заявок от пользователей по телефону горячей линии или на web-портале
- Регистрация, классификация запросов, согласно инструкциям по направлениям сервисов
- Удаленная поддержка и консультирование пользователей Компании
- Проведение тренингов\обучения по стандартным сервисам и услугам команды ИТ
- Маршрутизация на последующие линии поддержки при невозможности решить вопрос 1й линией согласно матрице функций
- Управление процессом критичных заявок и информирование всех заинтересованных сторон
- Предоставление пользователям обратной связи по решаемым заявкам и сбор показателей удовлетворенности пользователей
- Управление базой знаний (накопление инструкций и их актуализация)
- Работа в установленном индивидуальном графике
- Работа с учетными записями пользователей в Active Directory или другом назначенном ресурсе организации
- Участие в общих проектах по цифровизации компании в составе команды Systeme Digital/Информационных технологий
- Глубокое знание корпоративных программных продуктах, ориентирование в них и помощь пользователям по работе с этими инструментами
- Администрирование инструментов безопасной печати
- Выполнение других поручений и заданий руководителя в соответствии с производственной необходимостью,
- Соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка и информирование руководства о всех нарушениях, предупреждение руководства о возникновении возможных факторов, которые могут ставить под угрозу безопасность персонала, нарушать рабочий процесс и нанести ущерб компании.
- Защита интересов Компании на всех уровнях. Соблюдение Кодекса Деловой Этики и информирование руководства о всех фактах его нарушения.
- Внедрять лучшие практики ITIL
- Поддерживать уровень удовлетворённости пользователей
- Соблюдение выполнения KPIs
- Вовлеченности в процесс обновления оборудования для сотрудников
- Поддержка сервисов и услуг команды ИТ
- Вовлеченность в тестирования продуктов ИТ для конечных пользователей
Требования:
- Сильные коммуникативные навыки
- Стрессоустойчивость
- Высокая самоорганизованность, ответственность
- Грамотная устная речь, четкая дикция
- Логическое мышление и внимательность
- Высокая обучаемость
- Умение работать в режиме многозадачности
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ