О компании Карьера Вакансии Младший специалист по кадровому администрированию

Обязанности:

  • Осуществление кадрового администрирования в полном соответствии с действующим трудовым законодательством и внутренними политиками Компании:
  • Сканирование документов кандидатов и сотрудников;
  • Ознакомление кандидатов и сотрудников с внутренними политиками и процедурами;
  • Обеспечивает своевременное подписание кадровых документов с сотрудниками и хранение оригиналов документов.
  • Оформляет, учитывает и хранит трудовые книжки сотрудников;
  • Обеспечивает логистику документооборота между локальным офисом и центром сервисной поддержки (ЦСП) для подписания документов;
  • Архивирование документов
  • Сопровождение процедуры увольнения для сотрудников с последующим оформлением трудовой книжки.
  • Формирование пакета документов для оформления банковских карт для сотрудников.
  • Сканирование документов в ЦСП для расчета заработной платы.
  • Участие в прохождении внешних и внутренних проверок по кадровому администрированию.
  • Оказание локальной поддержки другим группам ЦСП:
  • Передача документов на оплату счетов;
  • Взаимодействие с поставщиками в части передачи документации и логистики информационных материалов;
  • Поддержка по администрированию обучения сотрудников компании.
  • Оформление копии документов по трудовой деятельности, запрашиваемыми сотрудниками.
  • Оформление справки с места работы для сотрудников Компании.
  • Участие в проектах ЦСП.
  • Предоставление отчетности в рамках своей деятельности.
  • Осуществление поддержки деятельности сотрудников иностранцев

Требования:

  • Образование высшее или неполное высшее (в том числе обучающиеся на последних курсах)
  • Аккуратность, внимательность к деталям, быстрая обучаемость

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва
Без опыта