Обязанности:
- Осуществление кадрового администрирования в полном соответствии с действующим трудовым законодательством и внутренними политиками Компании:
- Сканирование документов кандидатов и сотрудников;
- Ознакомление кандидатов и сотрудников с внутренними политиками и процедурами;
- Обеспечивает своевременное подписание кадровых документов с сотрудниками и хранение оригиналов документов.
- Оформляет, учитывает и хранит трудовые книжки сотрудников;
- Обеспечивает логистику документооборота между локальным офисом и центром сервисной поддержки (ЦСП) для подписания документов;
- Архивирование документов
- Сопровождение процедуры увольнения для сотрудников с последующим оформлением трудовой книжки.
- Формирование пакета документов для оформления банковских карт для сотрудников.
- Сканирование документов в ЦСП для расчета заработной платы.
- Участие в прохождении внешних и внутренних проверок по кадровому администрированию.
- Оказание локальной поддержки другим группам ЦСП:
- Передача документов на оплату счетов;
- Взаимодействие с поставщиками в части передачи документации и логистики информационных материалов;
- Поддержка по администрированию обучения сотрудников компании.
- Оформление копии документов по трудовой деятельности, запрашиваемыми сотрудниками.
- Оформление справки с места работы для сотрудников Компании.
- Участие в проектах ЦСП.
- Предоставление отчетности в рамках своей деятельности.
- Осуществление поддержки деятельности сотрудников иностранцев
Требования:
- Образование высшее или неполное высшее (в том числе обучающиеся на последних курсах)
- Аккуратность, внимательность к деталям, быстрая обучаемость
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании