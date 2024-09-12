Обязанности:
- Сбор информации (планов, заявок) по предстоящим бизнес-поездкам, определение опасных направлений или рисков тревел-инцидентов на пути следования к месту командировки. Анализ природных, криминогенных, санитарных, социальных или военно-политических рисков в местах предстоящих поездок, зонах транзита, средствах транспорта, дальности, длительности поездки и других факторов риска
- Взаимодействие с тревел-агентством по формированию ограничений (стоп-листы), снятию ограничений или получению дополнительной информации по рабочим поездкам сотрудников
- Использование международных и национальных информационных ресурсов, заключений авторизованных специализированных агентств и поставщиков для формирования устойчивой картины рисков для отдельных направлений (отдельных объектов, населенных пунктов, зон, регионов), в т.ч., находящихся за пределами Российской Федерации
- Вынесение заключений о возможности или запрете поездок в опасные направления на основании анализа рисков. Диспетчеризация сотрудников, находящихся в командировках в опасных направлениях до их возвращения из поездки. Отзыв из поездки в случае экстренной эскалации рисков
- Использование специализированных информационных продуктов (приложений) для треккинга перемещения командируемых сотрудников в режиме реального времени или восстановление картины происшествия по трекам системы гео-позиционирования
- Управление инцидентами (природная или техногенная катастрофа, ДТП, мошенничество, кража или насильственные действия, не выход на связь, захват заложников и прочее) от экстренного созыва Кризисного Комитета, информированию Акционеров, до разрешения инцидента
- Получение обратной связи по завершенным поездкам в регионы с повышенным уровнем рисков с целью изучения положительных практик по безопасности и использованию их при планировании новых поездок.
- Участие в транспортном комитете компании в роли Офицера по безопасности рабочих поездок
- Обеспечение безопасности при массовых и групповых поездках сотрудников и приглашенных лиц. Участие в планировании мероприятий, выборе направления поездки, расчете необходимых сил и средств по обеспечению безопасности и соблюдению регламентов, проведение предварительной работы по оценке рисков (по возможности – посещение планируемых мест проведения массовых мероприятий и анализ возможных рисков, а также мер по их предотвращению)
- Участие в разработке и согласование регламентирующих документов по безопасности поездок (например, Политика о командировках, Политика о служебном транспорте)
- Выполнение других поручений и заданий руководителя в соответствии с производственной необходимостью,
- Соблюдение правил и нормы охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; информирование руководства о всех нарушениях, предупреждение руководства о возникновении возможных факторов, которые могут ставить под угрозу безопасность персонала, нарушать рабочий процесс и нанести ущерб компании
- Защита интересов Компании на всех уровнях. Соблюдение Кодекса Деловой Этики и информирование руководства о всех фактах его нарушения
Требования:
- Высшее образование (медицина, геология, транспорт в приоритете)
- Навыки ориентирования на местности, определения координат, геолокации, знание актуальной политической карты мира, СНГ и России
- Презентационные навыки и навыки проведения обучений
- Продвинутый пользователь MS Office
- Навыки работы с международными информационно-аналитическими системами предупреждения рисков бизнес-поездок (ISOS, Control Risks)
- Навыки проведения оценки рисков для групповых и индивидуальных поездок
- Английский язык: выше среднего
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании