Обязанности
- Административная поддержка Генерального директора, ведение его рабочего календаря;
- Работа в 1С, обработка и анализ документации, контроль качества документов, их передача на подпись генеральному директору
- Обеспечение жизнедеятельности офиса; получение и отправление почты и т.п., комплектование и заказ канцелярии
- Подготовка, в том числе перевод, документов презентаций, отчетов;
- Организация совещаний, бронирование комнаты переговоров, уведомление участников совещаний, ведение протокола совещаний;
- Поддержка при оформлении командировок сотрудников (бронирование и заказ билетов, гостиниц, организация трансфера), при организации презентаций и деловых переговоров и др.;
- Помощь в организации корпоративных мероприятий;
- Оказание помощи подразделениям завода;
Требования
- Опыт работы на схожих должностях не менее 1 года
- Высшее образование
- Знание пакета MS Office, 1С
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Формат работы - офисный;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития