О компании Карьера Вакансии Помощник руководителя

Обязанности

  • Административная поддержка Генерального директора, ведение его рабочего календаря;
  • Работа в 1С, обработка и анализ документации, контроль качества документов, их передача на подпись генеральному директору
  • Обеспечение жизнедеятельности офиса; получение и отправление почты и т.п., комплектование и заказ канцелярии
  • Подготовка, в том числе перевод, документов презентаций, отчетов;
  • Организация совещаний, бронирование комнаты переговоров, уведомление участников совещаний, ведение протокола совещаний;
  • Поддержка при оформлении командировок сотрудников (бронирование и заказ билетов, гостиниц, организация трансфера), при организации презентаций и деловых переговоров и др.;
  • Помощь в организации корпоративных мероприятий;
  • Оказание помощи подразделениям завода;
     

Требования

  • Опыт работы на схожих должностях не менее 1 года
  • Высшее образование
  • Знание пакета MS Office, 1С
     

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Формат работы - офисный;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития
Коммунар ,
От 1 года до 3 лет