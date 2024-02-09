Учебный центр НТЦ "Механотроника" ищет яркого и уверенного в себе человека, готового посвятить рабочее время самому важному - нести свет знаний тем, кто хочет постичь новое.

Мы готовы вложить силы и время в обучение хорошего кандидата без личного опыта преподавания, но с опытом в наладке и эксплуатации

Обязанности:

Проведение обучений в Учебном центре НТЦ "Механотроника" по утвержденным учебным программам Релейная защита и Автоматика, АСУЭ, СОПТ, БАВР;

Подготовка новых учебных программ и курсов;

Подготовка и проведение вебинаров;

Поддержка технического оснащения учебных классов, контроль за состоянием материально-технической базы;

Составление графика учебных программ.



Требования:

Опыт работы в наладке и эксплуатации микропроцессорных устройств РЗиА;

Профильное высшее техническое образование;

Ученая степень будет неоспоримым преимуществом;

Знания в области АСУЭ приветствуются.



Условия: