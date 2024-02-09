О компании Карьера Вакансии Преподаватель Учебного центра (Релейная защита и Автоматика, АСУЭ)

Учебный центр НТЦ "Механотроника" ищет яркого и уверенного в себе человека, готового посвятить рабочее время самому важному - нести свет знаний тем, кто хочет постичь новое.

Мы готовы вложить силы и время в обучение хорошего кандидата без личного опыта преподавания, но с опытом в наладке и эксплуатации

Обязанности:

  • Проведение обучений в Учебном центре НТЦ "Механотроника" по утвержденным учебным программам Релейная защита и Автоматика, АСУЭ, СОПТ, БАВР;
  • Подготовка новых учебных программ и курсов;
  • Подготовка и проведение вебинаров;
  • Поддержка технического оснащения учебных классов, контроль за состоянием материально-технической базы;
  • Составление графика учебных программ.


Требования:

  • Опыт работы в наладке и эксплуатации микропроцессорных устройств РЗиА;
  • Профильное высшее техническое образование;
  • Ученая степень будет неоспоримым преимуществом;
  • Знания в области АСУЭ приветствуются.


Условия:

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ;
  • Возможность предоставления брони;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Возможность частичной работы из дома (после прохождения испытательного срока);
  • Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
  • Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании;
  • Офис в районе ст.м. Проспект Ветеранов.
Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет