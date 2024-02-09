Учебный центр НТЦ "Механотроника" ищет яркого и уверенного в себе человека, готового посвятить рабочее время самому важному - нести свет знаний тем, кто хочет постичь новое.
Мы готовы вложить силы и время в обучение хорошего кандидата без личного опыта преподавания, но с опытом в наладке и эксплуатации
Обязанности:
- Проведение обучений в Учебном центре НТЦ "Механотроника" по утвержденным учебным программам Релейная защита и Автоматика, АСУЭ, СОПТ, БАВР;
- Подготовка новых учебных программ и курсов;
- Подготовка и проведение вебинаров;
- Поддержка технического оснащения учебных классов, контроль за состоянием материально-технической базы;
- Составление графика учебных программ.
Требования:
- Опыт работы в наладке и эксплуатации микропроцессорных устройств РЗиА;
- Профильное высшее техническое образование;
- Ученая степень будет неоспоримым преимуществом;
- Знания в области АСУЭ приветствуются.
Условия:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ;
- Возможность предоставления брони;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Возможность частичной работы из дома (после прохождения испытательного срока);
- Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
- Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании;
- Офис в районе ст.м. Проспект Ветеранов.